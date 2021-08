Ngày hè sôi động với realme Fanfest 2021

Đằng sau cột mốc 100 triệu chiếc smartphone



realme Fanfest 2021 diễn ra ở nhiều quốc gia như một món quà bày tỏ lòng biết ơn chân thành mà realme gửi tới bạn trẻ khắp nơi. Ông Nguyễn Minh Thuận, CEO của realme Việt Nam, cho biết chính thế hệ người dùng trẻ tuổi là nhân tố quyết định đằng sau ngôi vị quán quân về tốc độ tăng trưởng của realme: xuất xưởng 100 triệu chiếc smartphone chỉ trong 37 tháng.

Ông Nguyễn Minh Thuận, CEO của realme Việt Nam.

Thấm nhuần triết lý "Dám Sống Trội", realme xem từng bước đi của mình gắn liền với những khách hàng trẻ, là những người luôn mong muốn những dòng điện thoại thông minh hoàn hảo nhưng các hãng di động trước đây vẫn chưa đáp ứng đầy đủ. Chỉ sau một thời gian ngắn, "Trẻ" và "Trội" đã thành hai điểm nhận dạng rõ nét nhất khi các tín đồ công nghệ nghĩ về realme.

Thành công của realme còn đến từ mô hình kinh doanh sáng tạo. Thương hiệu này dồn sức vào kênh bán hàng trực tuyến hơn là theo lối mòn xây dựng các cửa hàng truyền thống. Đường lối thông minh này giúp tối ưu kinh doanh, tạo thêm nguồn lực nâng cao chất lượng từng dòng smartphone nhưng vẫn giữ được mức giá vừa túi với đại đa số khách hàng trẻ tuổi.

Ngoài ra ở realme, từng thành viên trong đội ngũ sáng tạo được đặt niềm tin tuyệt đối. Họ được trao quyền đưa ra những sáng kiến độc đáo, sẵn sàng chấp nhận rủi ro để thử những ý tưởng táo bạo. Đây là chìa khóa giúp realme luôn có được những dòng sản phẩm dẫn đầu xu hướng.

Sự kiện Fanfest 2021 cũng là chúc mừng thành công realme bán ra 100 triệu điện thoại nhanh nhất trong 37 tháng.

Theo Strategy Analytics, Mục tiêu tiếp theo của realme là con số 100 triệu "kép", cán mốc 100 triệu điện thoại đến cuối năm 2022 và thêm 100 triệu chiếc trong năm 2023. realme sẽ nâng cấp dòng điện GT theo hướng cao cấp đồng thời mở rộng quy mô với chiến lược "1 + 5 + T". Số "1" đại diện cho điện thoại thông minh; số "5" mang ý nghĩa 5 sản phẩm AIoT cốt lõi bao gồm thiết bị âm thanh không dây True Wireless Stereo (TWS), thiết bị đeo, TV, loa thông minh và máy tính xách tay; T là viết tắt của nhà thông minh TechLife.

Là chính mình, luôn là chính mình!

Trong Fanfest 2021, nhiều cuộc thi thú vị trên quy mô xuyên lục địa đã và đang nhận được hàng ngàn lượt tham gia từ các bạn trẻ thế hệ Z. Tại Việt Nam, thử thách realme's Got Talent đang nóng hơn bao giờ hết. Năm nay, cuộc thi sẽ tìm kiếm 3 "ngôi sao" thuộc nhiều hạng mục như Tech Reviewer, Photographer, Model,…

Thử thách realme's Got Talent kéo dài thêm đến ngày 3/9/2021.

Cụ thể ở phần thi Tech Reviewer, các bạn trẻ đua nhau sáng tạo những bài viết, video lột tả những chiếc realme "con cưng" của mình. Ở phần Photographer, những khách hàng trẻ tuổi sẽ thi nhau thực hiện những bộ ảnh "Trẻ" và "Trội" nhờ vào các chế độ chụp dẫn đầu xu hướng của realme như siêu chụp đêm, zoom siêu nét, ảnh marco hay tilt-shift, timelapse.

Còn phần thi Model sẽ tạo một sân chơi cho giới trẻ tha hồ tạo dáng khoe sắc bên cạnh những chiếc smartphone, smartphone hay tai nghe không dây mới nhất của realme. Dù là người mẫu chuyên nghiệp hay nghiệp dư, các bạn trẻ đều đăng tải những bộ sưu tập cực "chất", bộc lộ được những cá tính riêng.

Ngoài những cuộc thi ấn tượng, realme Fanfest 2021 còn là không gian lan tỏa nhiều câu chuyện về hành trình vượt qua định kiến để được là chính mình, đúng với tinh thần "How Dare You Be You" - "Dám là chính mình".

realme Fanfest 2021 còn là không gian lan tỏa nhiều câu chuyện "Dám là chính mình".

Điển hình là câu chuyện của chàng Vlogger nổi tiếng Nam "Béo" - Đam Mê Công Nghệ. . Từng có một công việc "ngon lành cành đào" với mức lương ngàn đô nhưng anh lại bất ngờ bỏ việc, về lập các kênh Youtube, Tiktok chuyên review điện thoại di động.

Gặp không ít lời xì xầm từ xung quanh nhưng Nam vẫn chọn dấn thân, vẫn "cháy" hết mình với con đường mình đã chọn. Đến nay sau 3 năm, Nam "Béo" trở thành một reviewer nổi tiếng, sở hữu kênh Youtube chính 300.000 subscribers cùng 2 kênh vệ tinh 60.000 và 14.000 lượt đăng ký.

Trên hết, chàng trai này cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang làm. Trong Fanfest 2021, Nam làm hẳn một clip chia sẻ tâm đắc về thông điệp "Dám Sống Trội", cũng là điều mà realme luôn theo đuổi. "Dám Sống Trội" trở thành niềm cảm hứng cho anh cùng nhiều bạn trẻ luôn nỗ lực từng ngày để gặt hái được những quả ngọt cho bản thân.

Ưu đãi "khủng" mùa Fanfest

Trong tháng 8 này, các tín đồ công nghệ trẻ tuổi đừng quên đón chờ nhiều hoạt động trong chuỗi chương trình tri ân khách hàng realme Fanfest. Nhiều khuyến mãi hấp dẫn sẽ mở thêm cơ hội cho bạn sở hữu những dòng thiết bị số hàng đầu với giá rất mềm.

Từ ngày 18 đến 30-8, hai "siêu phẩm" realme 7 Pro sẽ được giảm sâu đến 1.000.000 đồng, trong khi realme 8 5G cũng được giảm tới 500.000 đồng. Đặc biệt vào ngày Shopee Brand Day 21-8, khách hàng đặt mua realme Narzo 30A cũng sẽ nhận ưu đãi xuống còn 1.100.000 đồng.

Để biết thêm thông tin, các bạn có thể tìm hiểu tại Fanpage https://www.facebook.com/realmeVietnam..