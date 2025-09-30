Ngày cuối cùng làm việc, cô bảo mẫu đặt phong bao lì xì dưới gối cho người mẹ mới sinh: "Bé hơi quấy nhưng em đừng lo lắng quá nhé!"

Một câu chuyện ấm lòng vừa diễn ra tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) đã khiến cộng đồng mạng không khỏi rưng rưng.

Gia đình anh Tào thuê một bảo mẫu chăm sóc con nhỏ sau sinh. Sau 56 ngày gắn bó, đến ngày kết thúc công việc, người bảo mẫu này không để lại lời nói khoa trương hay món quà đắt tiền, mà lặng lẽ lấy từ túi xách ra một phong bao đỏ, rút 300 tệ (hơn 1 triệu đồng) rồi nhẹ nhàng giấu dưới chăn trước khi rời đi.

Khoảnh khắc ấy được camera trong nhà ghi lại. Đến khi dọn giường, chị vợ bất ngờ phát hiện số tiền. Quá bất ngờ, chị đứng lặng người rồi bật khóc. “Cô ấy nhìn thấy tiền thì bối rối, sau đó nhận ra là do bảo mẫu để lại, thế là không kìm được nước mắt,” anh Tào kể lại.

Không dừng lại ở đó, bảo mẫu còn nhắn tin: “Em bé hơi quấy, em đừng quá lo. Chị để lại 300 tệ trong chăn, em hãy mua thêm ít quần áo cho bé.” Đọc được tin nhắn, người mẹ càng xúc động khóc nhiều hơn.

Anh Tào cho biết, bảo mẫu này được bạn bè giới thiệu. Trong suốt 56 ngày đồng hành, cô không chỉ chăm sóc em bé rất dịu dàng, mà còn tận tình lo lắng cho vợ anh – người vừa trải qua ca sinh mổ. “Chúng tôi thực sự có ấn tượng rất tốt về cô” anh nói.

Khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội, hàng nghìn bình luận đã để lại, ai cũng dành lời khen cho cả hai bên.

“Một phong bao nhỏ nhưng chứa đựng cả tấm lòng lớn.”

“Có lẽ vì cả gia chủ và bảo mẫu đều là những người sống tình nghĩa, nên mới có được câu chuyện đẹp như thế này.”

Một chút tiền lặng lẽ giấu dưới chăn, một tình cảm vượt qua mọi ranh giới máu mủ – đôi khi, chính những điều giản dị và chân thành ấy lại làm nên sự ấm áp, kết nối những trái tim xa lạ, để chúng ta thêm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Nguồn: Sohu