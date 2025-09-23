Ngày càng nhiều người quay lưng với kiểu phòng ngủ chung phòng tắm, nghe 4 lý do đủ thấy nản

Một số gia đình thường có thiết kế phòng ngủ khép kín tích hợp luôn nhà vệ sinh và phòng tắm bên trong. Tuy nhiên, xu hướng này đang dần mất điểm khi bộc lộ những bất cập.

Không ít người sau một thời gian trải nghiệm đã phải thừa nhận: “Nghĩ là hay, ở rồi mới thấy bất tiện”. Và có đến 4 lý do khiến kiểu phòng ngủ chung phòng tắm ngày càng bị quay lưng.

Ảnh minh họa

Vấn đề mùi khó chịu và độ ẩm cao

Dù công nghệ hút mùi và thoát khí ngày nay được cải thiện, nhưng thực tế không gian khép kín khó tránh khỏi tình trạng hơi ẩm và mùi khó chịu thoát ra từ nhà tắm. Sau mỗi lần sử dụng, hơi nước nóng từ vòi sen bốc lên, len lỏi khắp phòng. Lâu dần, độ ẩm cao khiến không khí trong phòng ngủ trở nên ngột ngạt, nặng nề. Chưa kể, đồ nội thất bằng gỗ hoặc vải dễ ẩm mốc, bám mùi.

Nhiều người còn phản ánh, dù vệ sinh kỹ lưỡng, nhưng mùi chất tẩy rửa và hóa chất từ nhà tắm cũng khiến họ khó ngủ ngon. Đây là nguyên nhân hàng đầu khiến kiểu thiết kế này trở thành nỗi phiền toái thay vì tiện nghi.

Ảnh hưởng đến sự riêng tư trong sinh hoạt

Không phải lúc nào phòng ngủ cũng chỉ có một người. Với những cặp vợ chồng hoặc gia đình sống cùng nhau, việc nhà tắm đặt ngay trong phòng ngủ khiến sinh hoạt dễ chồng chéo, kém thoải mái.

Một người muốn ngủ, người kia bật đèn đi tắm; hay âm thanh, tiếng nước chảy vô tình tạo ra sự phiền nhiễu. Với những ngôi nhà có con cái lớn, phòng khép kín lại càng khó xử: con cái hay khách đến chơi khó tránh cảm giác “không tiện” khi muốn dùng nhà tắm. Vậy nên, thay vì tăng sự riêng tư, thiết kế này nhiều khi lại gây ra tình huống ngượng ngùng.

Rủi ro về sức khỏe tiềm ẩn

Không ít chuyên gia xây dựng và y tế từng cảnh báo: việc đặt nhà vệ sinh liền kề giường ngủ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Nguyên nhân đến từ vi khuẩn và hơi ẩm tích tụ, tạo môi trường thuận lợi cho nấm mốc phát triển. Điều này kéo dài có thể tác động tiêu cực đến hệ hô hấp, nhất là với trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Vì thế, nhiều gia đình ngày nay dần cân nhắc việc tách biệt không gian nghỉ ngơi với khu vực vệ sinh, nhằm bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Ảnh minh họa

Tốn kém và khó duy trì sự sạch sẽ

Một phòng ngủ khép kín đòi hỏi hệ thống thoát nước, thông gió và cách âm tốt. Điều này khiến chi phí xây dựng ban đầu cao hơn hẳn so với thiết kế tách biệt. Nhưng chi phí chưa phải tất cả. Vấn đề lớn hơn là việc duy trì sự sạch sẽ. Chỉ cần một lần ống thoát nước gặp sự cố, hay sàn nhà tắm bị đọng nước, hậu quả lan sang cả phòng ngủ ngay lập tức. Nhiều người thậm chí “than trời” rằng, mỗi lần cọ rửa nhà tắm, họ phải lo lắng không làm bắn nước ra sàn phòng ngủ. Trong khi đó, với thiết kế nhà vệ sinh riêng biệt, việc vệ sinh và bảo trì ít gây phiền toái hơn nhiều.

Từ những lý do trên, không khó hiểu vì sao nhiều gia đình hiện nay ưu tiên thiết kế phòng ngủ và nhà tắm riêng biệt. Thay vì tích hợp trong một không gian, họ chọn giải pháp để nhà vệ sinh gần nhưng không cùng phòng, vừa tiện lợi vừa giữ được sự khô thoáng. Thực tế, xu hướng này cũng phù hợp với lối sống hiện đại: con người ngày càng coi trọng chất lượng giấc ngủ và sức khỏe, hơn là sự tiện nghi “trên giấy tờ”.

Có thể nói, phòng ngủ khép kín không phải lúc nào cũng xấu, bởi nó vẫn hữu ích trong một số trường hợp, chẳng hạn với phòng master ở căn hộ cao cấp, nơi hệ thống xử lý khí và chống ẩm được đầu tư tốt. Tuy nhiên, với đa số gia đình bình thường, những bất tiện kể trên đủ để họ “nản lòng”. Và đó cũng là lý do ngày càng nhiều người quay lưng với kiểu thiết kế từng được xem là thời thượng này.



