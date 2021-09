Ngày 1/9, Việt Nam có thêm 11.434 ca COVID-19, 6 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm trong 14 ngày

Thông tin các ca nhiễm mới

Tính từ 17h ngày 31/8 đến 17h ngày 01/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.434 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 11.429 ca ghi nhận trong nước.

Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh (5.368), Bình Dương (3.440), Đồng Nai (759), Long An (594), Tiền Giang (194), Khánh Hòa (112), Kiên Giang (106), Quảng Bình (103), Tây Ninh (85), Đồng Tháp (75), An Giang (70), Nghệ An (57), Đà Nẵng (55), Bình Thuận (53), Hà Nội (51), Cần Thơ (42), Bà Rịa - Vũng Tàu (29), Phú Yên (23), Sóc Trăng (20), Đắk Lắk (20), Quảng Trị (20), Trà Vinh (18), Quảng Ngãi (18), Thừa Thiên Huế (17), Bến Tre (17), Bình Định (15), Sơn La (12), Nam Định (10), Vĩnh Long (7), Cà Mau (6), Ninh Thuận (6), Hậu Giang (5), Gia Lai (4), Lạng Sơn (4), Bạc Liêu (4), Quảng Nam (3), Bắc Ninh (3), Đắk Nông (3), Hà Tĩnh (1) trong đó có 6.759 ca trong cộng đồng.

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 1.162 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh giảm 76 ca, Bình Dương giảm 1.090 ca, Đồng Nai tăng 125 ca, Long An tăng 7 ca, Tiền Giang giảm 20 ca.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 473.530 ca nhiễm, đứng thứ 56/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 161/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 4.817 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 469.311 ca, trong đó có 245.948 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 08/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên.

+ Có 06 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, Kon Tum, Vĩnh Phúc.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (226.622), Bình Dương (118.228), Đồng Nai (24.525), Long An (22.638), Tiền Giang (9.846).

Tình hình điều trị

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.862

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 248.722

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.334 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 4.032

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.227

- Thở máy không xâm lấn: 144

- Thở máy xâm lấn: 907

- ECMO: 24

3. Số bệnh nhân tử vong:

Trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận trong ngày 31/8 là 433 ca tử vong và trong ngày 01/9 là 364 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (658), Bình Dương (78), Long An (14), Đồng Nai (12), Đồng Tháp (10), Tiền Giang (9), Đà Nẵng (4), Khánh Hòa (4), Bình Phước (3), Hà Nội (2), Ninh Thuận (2), Thừa Thiên Huế (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bến Tre (1), Lào Cai (1), Tây Ninh (1), Trà Vinh (1), Vĩnh Phúc (1).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 11.868 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 511.058 xét nghiệm cho 1.005.850 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 14.385.183 mẫu cho 34.503.546 lượt người.

Tình hình tiêm chủng

Trong ngày 31/8 có 230.415 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 20.210.381 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 17.483.818 liều, tiêm mũi 2 là 2.726.563 liều.

- Bộ Y tế ban hành Chỉ thị về việc tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19; yêu cầu triển khai nghiêm, triệt để các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19, nhất là trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hạn chế tối đa nảy sinh các nguy cơ dịch bệnh lây lan, bùng phát.



- Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Y tế, Bộ Công an; Cục Quân Y, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng; Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế được giao nhiệm vụ tiêm vaccine COVID-19. Bộ Y tế đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát người đã tiêm mũi 1 vaccine COVID-19 và lập kế hoạch tiêm mũi 2 cho người đã được tiêm mũi 1 đủ thời gian.

- Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc dùng trong phòng, chống dịch COVID-19.

- Bộ Y tế tổ chức họp xây dựng hướng dẫn để TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/TTg trở lại trạng thái bình thường mới.

- Khoảng 20 giờ ngày 1/9, TP Hà Nội sẽ di dời bớt các hộ dân ra khỏi ổ dịch COVID-19 ở ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân). Đến ở tại ký túc xá của Đại học FPT tại Hòa Lạc. Quận Thanh Xuân đã ra quyết định thành lập 3 tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ tổ chức đưa người dân đi cách ly và họp triển khai quán triệt phương án thực hiện.

- Tỉnh Bình Dương: Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với "vùng đỏ" tới 15/9 và thực hiện "xanh hóa" địa bàn.

- Tỉnh Thanh Hóa:

+ Yêu cầu các địa phương trong tỉnh tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 bao gồm tăng cường áp dụng 5K, kiểm soát chặt chẽ phương tiện ra vào tỉnh, xét nghiệm sàng lọc toàn TP. Thanh Hóa.

+ Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với huyện Nga Sơn trong vòng 15 ngày từ 0 giờ ngày 01/9/2021.

- Tỉnh Khánh Hòa: Sau chiến dịch tổng tầm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 ngày 29/8, TP. Nha Trang tiếp tục triển khai 2 đợt lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn thành phố từ ngày 31/8 đến ngày 6/9/2021.