Ngập lụt, mất điện, không thể ra ngoài, cư dân chung cư tại Hà Nội được tiếp tế bằng cháo, nước nóng

Sáng 26/8, sau nhiều giờ mưa lớn, nước bắt đầu tràn vào sảnh tòa Ecohome 1, ngập thang máy tầng một. Đến chiều cùng ngày, khu vực cổng vẫn ngập sâu hơn một mét, trong khi điện nước bị cắt gần 10 tiếng.

Lo lắng cho người già và trẻ nhỏ trong tòa nhà, chị Bùi Mai (52 tuổi, cư dân Ecohome 1) đã kêu gọi sự hỗ trợ từ các khu chung cư lân cận để nấu cháo, cung cấp lương thực và đồ dùng cấp thiết. “Không biết bao giờ nước mới rút, điện mới có lại, tôi chỉ nghĩ phải tìm cách để mọi người, nhất là trẻ em, không bị đói”, chị Mai chia sẻ.

Người dân khu chung cư Ecohome 1, phường Đông Ngạc tập trung ở sảnh lấy cháo, đồ tiếp tế, 19h ngày 26/8.

Đọc được thông báo, chị Đồng Thị Tâm (37 tuổi), tổ trưởng Hội phụ nữ tại chung cư Goldentime Ecohome 3 – cách đó hơn 2 km – lập tức huy động hàng chục thành viên cùng góp sức. Thông điệp ngắn gọn: “Ai có nồi nhỏ nấu nhỏ, nồi to nấu to” đã lan tỏa nhanh chóng, thu hút nhiều người dân tham gia.

Tối 26/8, gần 20 nồi cháo nóng được chuyển đến Ecohome 1. Để vào được sảnh, đoàn tiếp tế phải lội bộ gần một km trong dòng nước ngập. Ban đầu, nhóm ưu tiên phát cháo cho trẻ em và người cao tuổi. Không chỉ có cháo, cư dân Ecohome 3 và các khu lân cận còn tiếp tế phích nước nóng cho gia đình có con nhỏ pha sữa, bánh mì, nước uống, đèn pin, thậm chí cả thuyền phao và xe tải để hỗ trợ vận chuyển.

Chị Đào Thị Ngân (32 tuổi, cư dân Ecohome 1) xúc động khi bế con nhỏ nhận bát cháo nóng hổi: “Mất điện, nước ngập hết siêu thị và lối ra vào, tôi lo lắm. Con đói quấy khóc, may mắn có mọi người giúp đỡ”.

Không chỉ nhận đồ cứu trợ, nhiều cư dân Ecohome 1 còn tình nguyện ở lại phụ phát cháo, mang đồ đến tận căn hộ cho những gia đình chỉ có người già không thể di chuyển.

Người dân ở khu chung cư Goldentime Ecohome 3 tiếp tế cháo, phích nước nóng, đèn pin cho khu Ecohome 1.

Đến 22h, đợt tiếp tế cuối cùng kết thúc. Điện vẫn chưa được khôi phục, cư dân Ecohome 1 tiếp tục vật lộn trong bóng tối, trong khi bên ngoài mưa vẫn chưa dứt. “Mệt nhưng vui vì ít nhất chúng tôi đã kịp giúp những người khó khăn hơn mình”, chị Tâm nói.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão Kajiki, Hà Nội hứng lượng mưa kỷ lục, nhiều nơi đo được 150-200 mm; riêng địa bàn khu vực Thường Tín ghi nhận hơn 160 mm trong 8 giờ. Hàng loạt khu vực ở Hà Nội bị ngập nặng, hầm để xe và tầng một nhiều chung cư chìm trong biển nước.

Theo công ty thoát nước HN, tính đến 18h còn 26 điểm ngập úng, đọng nước tại một số khu vực như :Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC), Lạc Long Quân, Lê Đức Thọ (Quảng trường Mỹ đình), Dương Đình Nghệ, Phan Văn Trường, Trần Bình, Hoa Bằng, Phúc Xá, Phạm Hùng, Thiên Hiền, Nguyễn Chính, Đường 2,5 Đền Lừ (cạnh hồ Đền Lừ), Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà, Nguyễn Văn Trỗi, Ngọc Lâm, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Hầm chui Đại Lộ Thăng Long, Cầu Bươu, Yên Xá, Triều Khúc,Yên Nghĩa, Quyết Thắng.

