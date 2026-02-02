Ngành năng lượng tái tạo đang tạo ra bao nhiêu việc làm cho EU?

Nghiên cứu năm 2025 do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA) thực hiện cho biết, châu Âu có khoảng 2,04 triệu việc làm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo vào năm 2024, trong đó gần 1,8 triệu việc làm thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Ngành năng lượng tái tạo trở thành động lực tạo việc làm lớn. (Ảnh: Reuters)

Cũng theo báo cáo, EU với 27 quốc gia thành viên, là khu vực đóng góp lớn thứ ba vào tổng số việc làm năng lượng tái tạo toàn cầu, chiếm 10,8%.

Trung Quốc đứng đầu với 43,9% tổng số việc làm năng lượng tái tạo trên thế giới, trong khi khu vực châu Á (không bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ) xếp thứ hai với tỷ lệ 14,9%.

Nhu cầu lao động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo phản ánh trực tiếp sự gia tăng mạnh mẽ về sản lượng.

Năm 2025, điện gió và điện mặt trời lần đầu tiên tạo ra nhiều điện năng hơn nhiên liệu hóa thạch tại EU, vượt khoảng 1%, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Ngành điện gió của EU ước tính sử dụng khoảng 279.100 lao động trong năm 2024. Đức là quốc gia dẫn đầu về việc làm trong lĩnh vực này với khoảng 110.000 lao động, tiếp theo là Tây Ban Nha và Đan Mạch.

Quy mô hạ tầng cũng phản ánh vị thế của ngành điện gió châu Âu, khi khu vực này vẫn giữ vị trí là thị trường lắp đặt tua-bin gió lớn thứ hai thế giới và là nhà sản xuất thiết bị điện gió lớn thứ hai.

Tuy nhiên, ngành điện gió ngoài khơi vẫn đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm chi phí tăng cao, các dự án bị hủy bỏ, khó khăn trong tích hợp lưới điện và những gián đoạn trong chuỗi cung ứng.

Đối với năng lượng mặt trời, lĩnh vực này đạt kỷ lục với khoảng 865.000 lao động vào năm 2024. Dự báo con số sẽ giảm khoảng 5% trong năm 2025, xuống còn khoảng 825.000 việc làm.

Theo SolarPower Europe , sự sụt giảm phản ánh những hạn chế trong chính sách chưa đủ hấp dẫn để thu hút đầu tư, cũng như việc chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng trong bối cảnh hậu khủng hoảng năng lượng.

Bên cạnh đó, tình trạng dư thừa công suất sản xuất trên toàn cầu cũng khiến các nhà sản xuất châu Âu chịu áp lực cạnh tranh lớn.

Trong năm 2024, Đức tiếp tục là quốc gia sử dụng nhiều lao động nhất trong lĩnh vực điện mặt trời, theo sau là Tây Ban Nha, Italy và Ba Lan. Tuy nhiên, Đức cũng nằm trong nhóm các nước ghi nhận mức sụt giảm việc làm mạnh nhất, cùng với Hà Lan và Ba Lan.

Dù đã có những cải thiện nhất định, phụ nữ vẫn chiếm tỷ lệ thấp trong lực lượng lao động ngành năng lượng tái tạo.

Phụ nữ hiện đảm nhiệm khoảng 32% số việc làm toàn thời gian trong lĩnh vực này, cao hơn so với ngành dầu khí (23%) nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 43% của lực lượng lao động toàn cầu.

Các vị trí do phụ nữ nắm giữ chủ yếu tập trung ở khối hành chính và các công việc kỹ thuật không thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM). Chỉ khoảng 19% các vị trí quản lý cấp cao trong ngành năng lượng tái tạo hiện do phụ nữ đảm nhiệm.