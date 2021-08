Ngăn chặn nhóm học sinh tụ tập đánh nhau do mâu thuẫn trên Facebook

Chiều 21/8, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã kịp thời ngăn chặn một vụ nữ sinh lớp 11 tụ tập đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn phát sinh từ mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 20/8, sau khi nhận tin báo của người dân có một đám đông thanh, thiếu niên tụ tập ở khu đồi thông, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột để đánh nhau, Phòng Cảnh sát cơ động đã cử một tổ công tác nhanh chóng đến hiện trường.

Tại đây, tổ công tác phát hiện có 12 thanh, thiếu niên nam, nữ. Trong đó, có 2 nữ sinh đang đánh một bạn nữ khác. Bên ngoài, có một số thanh, thiếu niên đứng xem và dùng điện thoại quay lại clip.

Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế đưa tất cả về Công an xã Hòa Thắng để làm việc.

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ, nhóm thanh thiếu niên nói trên mới chỉ từ 13 đến 19 tuổi. Trong đó, có 1 em đang là học sinh lớp 8 của một Trường THCS ở xã Hòa Thắng, nhiều em là học sinh của 2 Trường THPT Lê Quý Đôn và Cao Bá Quát ở TP Buôn Ma Thuột.

Nguyên nhân của vụ việc là do mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook giữa 2 em nữ sinh lớp 11 của Trường THPT Lê Quý Đôn. Đến chiều 20/8, một em đã rủ thêm bạn bè và hẹn em kia ra khu vực đồi thông đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Rất may vụ việc đã được phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk ngăn chặn kịp thời và bàn giao cho Công an xã Hòa Thắng để tiếp tục hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.