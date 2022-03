Ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn ở Ukraine, Trung Quốc đưa ra đề xuất 6 điểm

Vào lúc 3 giờ chiều ngày 7/3 (giờ Bắc Kinh), Kỳ họp thứ 5 Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc lần thứ 13 đã tổ chức họp báo tại Đại lễ đường Nhân dân (Bắc Kinh). Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã trả lời câu hỏi của các phóng viên về "chính sách đối ngoại và quan hệ đối ngoại của Trung Quốc".

Một phóng viên của Reuters đã hỏi rằng các hoạt động của quân đội Nga ở Ukraine đã mở rộng sang các cơ sở phi quân sự, khiến cho nhiều dân thường thiệt mạng và tạo ra 1,5 triệu người tị nạn. Tại sao phía Trung Quốc không mô tả đây là một cuộc xâm lược? Ông có lo lắng rằng việc Trung Quốc từ chối lên án Nga sẽ làm tổn hại vị thế quốc tế của chính nước mình hay không? Liệu Trung Quốc có thể làm nhiều hơn nữa, kể cả bằng cách tận dụng quan hệ đối tác với Nga và Tổng thống Putin để giúp giải quyết xung đột?

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, tình hình Ukraine đang là vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm nhất hiện nay. Phía Trung Quốc đã nhiều lần nêu quan điểm của mình. Chúng tôi luôn tỏ thái độ khách quan và công bằng, dựa trên bản chất của vấn đề để đưa ra các đánh giá và khẳng định một cách độc lập. Cần phải thấy rằng, không phải ngẫu nhiên mà tình hình ở Ukraine đã diễn biến đến như ngày hôm nay. Giải quyết các vấn đề phức tạp cần sự bình tĩnh và hợp lý chứ không phải "đổ thêm dầu vào lửa" và làm bùng phát xung đột.

Ông Vương Nghị cho biết, phía Trung Quốc cho rằng, để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay, cần tuân thủ các tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng và bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước; cần tuân thủ nguyên tắc bất khả phân chia của an ninh và đáp ứng các mối quan tâm an ninh chính đáng của các bên liên quan; các tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình thông qua đối thoại và thương lượng; một cơ chế an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững phải được thiết lập với trọng tâm là hòa bình và ổn định lâu dài ở khu vực.

Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo vào chiều ngày 7/3. Ảnh chụp màn hình CCTV

Đề xuất 6 điểm của Trung Quốc

Ông Vương Nghị nhấn mạnh, hiện nay, cộng đồng quốc tế cần tập trung vào hai vấn đề lớn và tiếp tục nỗ lực:

Đầu tiên, cần thuyết phục và thúc đẩy các cuộc nói chuyện. Trung Quốc đã thực hiện một số công việc về vấn đề này và liên lạc chặt chẽ với tất cả các bên. Vào ngày thứ hai của cuộc xung đột, khi điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin theo đề nghị của phía Nga, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề xuất rằng, chúng tôi muốn thấy Nga và Ukraine có các cuộc đàm phán hòa bình càng sớm càng tốt. Tổng thống Putin cũng thể hiện phản ứng tích cực.

Nga và Ukraine đã có hai vòng đàm phán và hy vọng rằng vòng đàm phán thứ ba sắp tới sẽ đạt được tiến triển mới. Phía Trung Quốc cho rằng, khi tình hình càng căng thẳng thì đàm phán hòa bình càng không thể ngừng lại, khác biệt càng lớn thì càng cần phải ngồi lại đàm phán. Phía Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, và sẵn sàng làm việc với cộng đồng quốc tế để thực hiện hòa giải khi cần thiết.

Thứ hai, cần ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn. Trung Quốc sẵn sàng đưa ra 6 đề xuất về vấn đề này:

Thứ nhất, hành động nhân đạo phải tuân thủ các nguyên tắc trung lập và công bằng, ngăn chặn việc chính trị hóa các vấn đề nhân đạo;

Thứ hai, quan tâm đầy đủ đến những người phải di cư ở Ukraine và giúp họ được tái định cư hợp lý;

Thứ ba, bảo vệ hiệu quả dân thường và ngăn chặn các thảm họa nhân đạo thứ cấp ở Ukraine;

Thứ tư, đảm bảo các hoạt động viện trợ nhân đạo được thực hiện thuận lợi và an toàn, bao gồm cung cấp nhanh chóng, an toàn và tiếp cận nhân đạo không rào cản;

Thứ năm, đảm bảo an toàn cho người nước ngoài ở Ukraine, cho phép họ rời khỏi Ukraine an toàn và hỗ trợ họ trở về nước;

Thứ sáu, ủng hộ Liên hợp quốc đóng vai trò điều phối hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine và hỗ trợ công việc của Điều phối viên chống khủng hoảng của Liên hợp quốc về Ukraine.

Ông Vương Nghị nói rằng, Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục nỗ lực để khắc phục cuộc khủng hoảng nhân đạo. Đồng thời thông báo, Hiệp hội Chữ thập đỏ Trung Quốc sẽ triển khai một đợt viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Ukraine sớm nhất có thể.

