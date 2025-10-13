Ngân 98 bị lật tẩy như thế nào?

Ngày 13/10, Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98), người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) bắt tạm giam để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Ngân 98 và các sản phẩm

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân. Song song với đó, Ngân sử dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ thêm sản phẩm mang tên "viên rau củ Collagen".

Sản phẩm này không được cấp phép lưu hành nhưng vẫn được đóng gói, dán nhãn và quảng cáo là "tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm" sản phẩm giảm cân. Ngân cũng bán sản phẩm này cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để "đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn".

Ngân 98 đã bán sản phẩm nhiều năm nay

Thông tin này hoàn toàn trái ngược với các chia sẻ của Ngân 98 trước đó về sản phẩm của mình.

Cụ thể, vào tối 21/5, trên fanpage Facebook 2,2 triệu người theo dõi, Ngân 98 đăng tải clip để nói về những lùm xùm vừa qua liên quan đến sản phẩm cô đang bán không đảm bảo chất lượng và cho biết văn bản trên tay là công văn kiến nghị gửi đến Sở An toàn thực phẩm TP HCM.

Tại đây Ngân 98 khẳng định các sản phẩm do cô làm hình ảnh đại diện đều được kiểm nghiệm rõ ràng, đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng và chính cô cũng đã đi kiểm nghiệm chéo.

Ngân 98 trong clip lên tiếng vào tháng 5 (Ảnh chụp màn hình)

Cô cho rằng những việc vu khống, xúc phạm danh dự uy tín và các sản phẩm do cô đang đứng ra làm hình ảnh gần đây có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh. Vì vậy Ngân 98 đã gửi đơn cho cơ quan chức năng nhằm bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

"Viên thảo mộc X7 Plus, viên thảo mộc Super Detox X3, viên thảo mộc X1000 là các sản phẩm được thực hiện theo đúng quy định" - Ngân 98 nói trong video.

Ở thời điểm đó, Ngân 98 cũng liên tục khẳng định thông tin các sản phẩm do cô bán được cho có chứa chất cấm là sai sự thật.

Như vậy, Ngân 98 đã cố che giấu sự thật này, và lấp liếm bằng cách chỉ giải trích và gọi tên các sản phẩm được cấp phép và khẳng định nhiều lần toàn bộ sản phẩm mình bán là hợp pháp và đã qua kiểm định khiến người tiêu dùng bị "che mắt".