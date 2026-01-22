Ngậm đầu bút trong miệng, một học sinh ở Đà Nẵng nhập viện cấp cứu

Tối 21/1, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho hay đã nội soi lấy dị vật là chiếc đầu bút cho một bệnh nhi 7 tuổi.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng ho sặc sụa, khó thở, thông khí phổi giảm 2 bên. Các bác sĩ đã thăm khám lâm sàng, nghi ngờ trẻ bị hóc dị vật đường hô hấp.

Các bác sĩ tiến hành nội soi lấy dị vật cho bệnh nhi.

Qua khai thác, bệnh nhi đã ngậm bút trong miệng và vô tình rơi đầu ngòi bút vào đường thở lúc học tập. Bệnh nhi được chỉ định chụp CT ngực, kết quả ghi nhận dị vật hình ống, bề dày thành khoảng 1,8mm, chiều dài khoảng 18mm, nằm tại phế quản thùy dưới trái, gây cản trở thông khí.

Sau hội chẩn chuyên khoa, bệnh nhi được chỉ định nội soi phế quản cấp cứu lấy dị vật. Các bác sĩ đã lấy ra dị vật là đầu ngòi bút nhựa. Sau thủ thuật, tình trạng hô hấp của trẻ cải thiện rõ rệt và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Theo BSCKI. Hồ Sĩ Ngọc Tiến, Khoa Nhi Hô hấp, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng , đầu ngòi bút là bộ phận nhỏ, cứng, trơn, thường có hình trụ hoặc hình ống ngắn. Khi trẻ có thói quen ngậm bút, cắn bút hoặc đùa nghịch trong lúc học tập, các bộ phận này có thể bị tuột rời và rơi trực tiếp vào đường hô hấp. Nhờ bề mặt trơn nhẵn và hình dạng thuôn, dị vật dễ lọt sâu vào phế quản, gây tắc nghẽn một phần hoặc hoàn toàn đường thở. Đây là loại dị vật thường gặp ở trẻ trong độ tuổi đi học.

Nhiều trường hợp dị vật đường thở không gây tắc nghẽn hoàn toàn ngay lập tức, trẻ vẫn có thể thở được nên dễ bị bỏ sót. Nhưng dị vật nằm sâu trong phế quản có thể gây viêm phổi tái diễn, xẹp phổi kéo dài, áp xe phổi, … ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe lâu dài của trẻ. Trong trường hợp dị vật gây bít tắc hoàn toàn đường thở, trẻ có thể ngừng thở và tử vong chỉ trong vài phút nếu không được xử trí kịp thời. Đây là tình huống cấp cứu tối khẩn, đòi hỏi phải can thiệp ngay.

Đầu bút được lấy ra.

Khi nghi ngờ trẻ hóc dị vật, nếu trẻ còn hồng hào, khóc được, nói được, không khó thở thì đặt trẻ ở tư thế thoải mái, giữ yên trẻ, không kích thích hay thay đổi tư thế đột ngột và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám và xử trí.

Nếu trẻ xuất hiện tím tái, khó thở, không khóc hoặc khóc yếu phải nhanh chóng gọi cấp cứu, người hỗ trợ và tiến hành thủ thuật vỗ lưng, ấn ngực.