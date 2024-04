“Nga đã chuyển cho giới chức Ukraine yêu cầu lập tức bắt và dẫn độ những người liên quan đến các hành động khủng bố được đề cập”, Bộ Ngoại giao Nga ngày 31/3 cho biết, đồng thời kê một số sự việc bạo lực xảy ra ở nước này.

Giám đốc cơ quan an ninh Ukraine Vasyl Maliuk. Ảnh: Reuters

Nga cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ tấn công ở nước này, như đánh bom quán cafe ở St. Petersburg khiến blogger quân sự nổi tiếng Tatarsky thiệt mạng tháng 4/2023 hay cài bom xe của học giả Alexander Dugin, khiến con gái ông tử vong hồi tháng 8/2022.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, các cuộc điều tra về những vụ việc này cho thấy “dấu vết của những tội ác này đều dẫn đến Ukraine”.

Trong số những người được liệt kê có người đứng đầu SBU Vasyl Maliuk. Ông Maliuk đã thừa nhận cơ quan của ông đứng đằng sau các cuộc tấn công cầu Crimea kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát.

“Nga yêu cầu chính quyền Kiev ngay lập tức ngừng mọi hoạt động hỗ trợ cho hoạt động khủng bố, dẫn độ những kẻ có tội và bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân. Việc Ukraine vi phạm nghĩa vụ của mình theo các công ước chống khủng bố sẽ dẫn đến việc nước này phải chịu trách nhiệm theo các điều khoản pháp lý quốc tế”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Yêu cầu được Nga chuyển cho Ukraine thông qua kênh liên lạc tại Minsk, Belarus, do hai nước đã cắt quan hệ ngoại giao sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine tháng 2/2022.

Cơ quan an ninh Ukraine cho rằng các yêu cầu của Nga là “vô nghĩa”. Cơ quan này đề cập lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Putin do Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành liên quan đến việc chuyển trẻ em Ukraine sang Nga.

Gần đây, Nga cáo buộc Ukraine liên quan vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Moscow hôm 22/3 làm 144 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, trong khi các quan chức Mỹ cho biết họ có thông tin tình báo cho thấy vụ việc do chi nhánh của IS ở Afghanistan, được gọi là tổ chức Nhà nước Hồi giáo Khorasan (IS-K) tiến hành.

Các nhà điều tra Nga tuần trước nói rằng họ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy các tay súng trong phòng hòa nhạc có liên quan đến “những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine”. Kiev phủ nhận có liên quan tới vụ tấn công.

Truyền thông Nga ngày 31/3 dẫn lời Alexander Bastrykin, người đứng đầu Ủy ban Điều tra Nga cho biết công việc đang được tiến hành để xác định ai đứng đằng sau vụ tấn công.