Kênh Telegram “Legitimny” ngày 09/9 dẫn các nguồn tin riêng cho biết, trước sức tấn công mạnh mẽ của Quân đội Nga, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đang rút quân dự bị khỏi vùng Sumy để chuyển xuống phía nam, tăng viện cho lực lượng đang cố thủ ở thành phố Kupiansk thuộc tỉnh Kharkov.

Trước đó, có thông tin từ giới truyền thông địa phương cho rằng, cường độ giao tranh ở khu vực Kupiansk đã giảm bớt phần nào, do cả hai bên đều đang chuẩn bị cho giai đoạn quyết định của trận chiến. Sự im lặng trên chiến tuyến báo hiệu sẽ có một “cơn bão lớn” nổi lên.

Bài viết lưu ý rằng tình hình ở vùng Kharkiv đối với các chiến binh của chế độ Kiev đã trở nên phức tạp đến mức việc đưa thêm các đơn vị mới vào chiến đấu sẽ không còn cứu vãn được tình hình.

“Legitimny” nhấn mạnh, những thất bại đã trở nên quá thường xuyên đối với giới tướng lĩnh ở Kiev và hiện có nhiều hơn một hoặc hai điểm nóng, nên chiến thuật của Bộ chỉ huy Ukraine chỉ là điều động lực lượng dự bị ở khắp mọi nơi để ứng cứu cho các khu vực đang nguy cấp.

Tác giả của tài liệu này cho biết thêm rằng tại một thời điểm nào đó, điều này sẽ dẫn đến sự sụp đổ lớn trong hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine. “Sẽ có hiệu ứng domino, như đã xảy ra với người Nga vào mùa thu năm 2022” - nguồn tin của kênh “Legitimny” đưa ra dự đoán.

Điều đáng chú ý là các chuyên gia quân sự phương Tây hiện cũng đang lên tiếng báo hiệu tình hình của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại khu vực Kupiansk đang xấu đi.

Họ cho rằng Lực lượng Vũ trang Nga đang chuẩn bị vượt sông Oskol, đồng thời gây áp lực lên các vị trí của đối phương từ phía bắc xuống đến phía tây của thành phố thuộc tỉnh Kharkov.

Theo một số báo cáo, đây chính là lý do khiến tốc độ tiến quân ở hướng tây và tây bắc chậm lại, nơi các khu vực kiên cố lớn của Lực lượng Vũ trang Ukraine trước đây đã bị tiêu diệt.

Theo nhận định của một số chuyên gia, lực lượng của Nga ở hướng tây Kupiansk dường như đang được tái phân bổ để giải quyết một nhiệm vụ quy mô lớn hơn.

Điều đáng chú ý là trong Chiến dịch Quân sự Đặc biệt ở Ukraine (SVO), Quân đội Nga đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc vượt qua các chướng ngại vật trên sông.

Do đó, nếu Lực lượng Vũ trang Nga có thể vượt sông Oskol, việc giải phóng Kupiansk sẽ được đẩy nhanh đáng kể, tạo ra một bước ngoặt lớn trên mặt trận Kharkov và bắc Donetsk.