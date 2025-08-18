Cầu Crimea. (Ảnh: Tass)

Cụ thể, một chiếc xe điện Chevrolet Volt gắn thiết bị nổ tự chế cực mạnh đã được đưa đến Nga từ Ukraine, thông qua nước thứ ba là Georgia.

Theo kế hoạch, chiếc xe sẽ được chuyển đến tỉnh Krasnodar (miền Nam nước Nga) bằng xe tải chở ô tô, sau đó “được giao cho một tài xế khác”.

Người này được cho là sẽ lái chiếc xe đến Nga qua Cầu Crimea và kích hoạt thiết bị nổ.

“Bất chấp mọi nỗ lực che giấu của Ukraine, các sĩ quan FSB đã kịp thời phát hiện kế hoạch, xác định và vô hiệu hóa các thiết bị nổ, đồng thời bắt giữ tất cả những người tham gia vận chuyển thiết bị này đến lãnh thổ Nga”, trích thông báo của FSB.

Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Cơ quan này lưu ý, đây là lần thứ hai kể từ đầu năm đến nay, Ukraine cố gắng tấn công Cầu Crimea, còn được gọi là Cầu Kerch. Vào tháng 4, cơ quan an ninh Belarus đã chặn một chiếc xe tải nhỏ chở hơn 500 kg thuốc nổ tổng hợp, được cho là để tấn công tuyến đường giao thông chiến lược nối liền tỉnh Krasnodar và Crimea.