ZALA Aero Group, một công ty con của Kalashnikov Concern ngày 23/9 công bố một video ghi lại cảnh máy bay không người lái (UAV) Lancet phá hủy lựu pháo, trạm radar, xe bọc thép, hệ thống phòng không - tên lửa, thiết bị chuyên dụng, tàu hải quân của Ukraine.

Đoạn video cũng bao gồm cảnh quay trên không ghi lại quá trình trinh sát, hiệu chỉnh hỏa lực pháo - tên lửa. Tất cả các cảnh quay được cho là thực hiện trong tháng 8 năm nay.

Theo ZALA, hoạt động trinh sát bằng UAV đã giúp xác định các điểm phóng máy bay không người lái và các vị trí triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine. Những mục tiêu này sau đó bị tấn công bằng tên lửa Iskander-M, UAV Geran-2 và lực lượng hàng không vũ trụ Nga.

Công ty nhấn mạnh rằng, các tổ bay Lancet gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng chỉ huy và hậu cần của Ukraine, tiếp tục làm suy yếu khả năng phòng thủ của đối phương.

Máy bay không người lái Lancet của Nga được biết đến là "sát thủ" trên chiến trường. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, loại UAV này đã chứng minh tính hiệu quả trong thực chiến khi liên tiếp vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Lancet có trọng lượng khoảng 12 kg, mang theo đầu đạn nặng 3 kg, có thể trang bị đầu đạn nổ mạnh (HE) hoặc đầu đạn phân mảnh. Máy bay không người lái này có tốc độ khoảng 110 km/h, bán kính tiêu diệt mục tiêu là 40-50 km. UAV có thể hoạt động trên không với thời gian khoảng 40 phút. Khi nhận lệnh tiêu diệt mục tiêu, UAV sẽ lấy độ cao và đâm thẳng vào mục tiêu với vận tốc cực đại là 300 km/h.

Hiện tại, Lancet-3 là máy bay không người lái tấn công tiên tiến nhất của Nga. Với thiết kế nhỏ, nhẹ và làm bằng vật liệu composite nên UAV gần như vô hình trước radar phòng không truyền thống.

Theo thông tin từ nguồn mở, Nga đã triển khai phiên bản nâng cấp máy bay không người lái Lancet, có tên là Lancet XXL, với tầm hoạt động mở rộng đến 200 km và mang đầu đạn tương đương với 20 kg thuốc nổ TNT.