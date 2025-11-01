Nga tung video ghi cảnh không quân phá hủy tuyến hậu cần của quân đội Ukraine

Nga tung ghi cảnh không quân phá hủy tuyến hậu cần của quân đội Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga thông báo về vụ tấn công hôm 31/10 trên Telegram và công bố đoạn video ghi lại vụ không kích.

Theo tuyên bố, cầu vượt sông Volchya là một phần trong tuyến vận chuyển chính của quân đội Ukraine ở thị trấn Pokrovskoye, phía đông vùng Dnepropetrovsk. Cầu này được sử dụng để chuyển vũ khí và đạn dược phục vụ chiến đấu.

Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy nhiều vụ nổ mạnh làm rung chuyển cây cầu, khiến ít nhất một nhịp cầu bị sập hoàn toàn.

Cùng ngày, Nga cho biết lực lượng của họ giành quyền kiểm soát làng Novoaleksandrovka, nằm cách Pokrovskoye khoảng 12km ở bờ đối diện sông Volchya. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội đã kiểm soát khu vực rộng khoảng 12km² sau một đợt tấn công thành công.

Trong những tháng gần đây, quân đội Nga liên tục mở rộng vùng kiểm soát. Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov cho biết lực lượng Nga đang tiến công trên hầu hết các hướng.

Tháng trước, Tổng tư lệnh Ukraine Aleksandr Syrsky được cho là đã sa thải hai chỉ huy cấp cao sau các thất bại ở vùng Dnepropetrovsk và Zaporizhzhia. Giữa tháng 10, ông thừa nhận tình hình trên chiến tuyến “rất khó khăn” đối với lực lượng Ukraine.

Moskva nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình nếu lợi ích quốc gia và thực tế chiến trường được tôn trọng, đồng thời cáo buộc Kiev trì hoãn đối thoại và thiếu thiện chí trong việc chấm dứt xung đột.

Về phía Ukraine, giới lãnh đạo vẫn khẳng định sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cho rằng Kiev vẫn muốn mở chiến dịch tấn công mới vào Nga.