Nga tung kiểu đánh mới, lần đầu tiên đã hạ gục tàu chiến Ukraine

Lần đầu tiên của Nga

Nga tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công bằng xuồng không người lái vào một tàu trinh sát của Hải quân Ukraine tại cửa sông Danube. Đây là lần đầu tiên Moscow được xác nhận đã sử dụng loại vũ khí này, vốn đã được Ukraine triển khai rất hiệu quả trước đó.

Hải quân Ukraine xác nhận một trong những con tàu của họ đã bị tấn công nhưng không cho biết chi tiết về cách thức cuộc tấn công được thực hiện.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố: "Sử dụng một phương tiện mặt nước không người lái (USV) tốc độ cao, tàu trinh sát Simferopol của Hải quân Ukraine đã bị đánh bại tại cửa sông Danube. Kết quả là, con tàu của Ukraine đã bị đánh chìm."

Trong khi đó, cơ quan truyền thông chính thức của Ukraine, United24, đưa tin: "Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận, khi lực lượng Nga sử dụng một chiếc xuồng không người lái để tấn công một tàu chiến Ukraine."

Hai video đã xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc vụ tấn công. Một video được quay từ góc nhìn của chiếc xuồng không người lái khi nó tiếp cận tàu Simferopol, trong khi video còn lại được quay từ một máy bay không người lái giám sát hoạt động phía trên.

Các quan chức Ukraine không nêu tên con tàu hay cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng của nó.

Mặc dù đã đăng tải video về cuộc tấn công, Nga không cung cấp thêm chi tiết về loại USV, nơi được triển khai hay bất kỳ khả năng nào, ngoài việc có thể truyền video về cho người điều khiển. Chiếc USV của Nga có thể được phóng từ Crimea, cách đó hơn 209 km về phía đông, hoặc từ một tàu Hải quân lớn hơn.

Mặc dù đây là cuộc tấn công bằng xuồng không người lái đầu tiên được biết đến vào một tàu hải quân Ukraine, nhưng đã có tuyên bố rằng Nga đã tấn công một cây cầu gần Odesa bằng loại vũ khí này vào tháng 2/2023.

Nga đã và đang nỗ lực tạo ra một hạm đội vũ khí riêng của mình. Một biến thể được công chúng biết đến là Katran. Giống như các phiên bản của Ukraine, chiếc USV này được thiết kế để phóng máy bay không người lái FPV (góc nhìn thứ nhất) hoặc trang bị súng máy.

Katran

Có rất ít thông tin công khai về Katran, nhưng vào tháng 5, ấn phẩm Defense Express của Ukraine đã chỉ ra một số hạn chế rõ ràng.

"Katran thiếu khả năng liên lạc vệ tinh, không giống như các xuồng không người lái của Ukraine được trang bị các hệ thống như Starlink," ấn phẩm này đưa tin. "Thay vào đó, nó dựa vào các kênh vô tuyến, điều này làm hạn chế phạm vi hoạt động và dễ bị tổn thương trước các hệ thống tác chiến điện tử (EW). Phạm vi kiểm soát được công bố là 100-200 km, có thể được mở rộng thông qua một mạng lưới rơ-le."

Vào tháng 4, hãng tin chính thức Izvestia của Nga cũng lưu ý một hạn chế tương tự. "Việc truyền tín hiệu vô tuyến đáng tin cậy vẫn hạn chế phạm vi hoạt động của các chiếc xuồng”.

Đối với Nga, cuộc tấn công này là một bước tiến mới quan trọng trong cuộc chiến đang diễn ra ở khu vực Biển Đen, nơi Ukraine đã cầm chân Hải quân Nga bằng cách sử dụng xuồng không người lái.

Ngoài phát triển vũ khí mới, Nga còn thành lập các đơn vị chuyên trách để vận hành chúng. "Các đơn vị mới, sẽ được thành lập trong tất cả các hạm đội, sẽ thực hiện các chức năng trinh sát và tấn công," Izvestia đưa tin vào tháng 5. "Theo các chuyên gia, việc kết hợp các loại vũ khí không người lái khác nhau sẽ cho phép trinh sát, giám sát và tiêu diệt các mục tiêu trên biển và ven biển một cách hiệu quả."

Chiến dịch xuồng không người lái của Ukraine ở Biển Đen đã chứng minh rằng một quốc gia gần như không còn hạm đội truyền thống đáng kể nào nhưng sở hữu một loạt các phương tiện mặt nước không người lái (USV) vẫn có thể giữ chân một trong những lực lượng hải quân lớn nhất thế giới.

Trong hơn ba năm rưỡi qua, các USV của Ukraine đã tấn công các cảng, tàu chiến của Nga và Cầu Kerch. Chúng đã buộc Hạm đội Biển Đen của Nga phải tránh hoạt động ở vùng biển phía bắc Biển Đen và hạn chế hoạt động ở các khu vực khác.

Chiến dịch bắt đầu với các xuồng không người lái cảm tử, chứa đầy chất nổ và được cử đi trong các nhiệm vụ một chiều để tấn công các mục tiêu của Nga. Kể từ đó, Ukraine đã đạt được một loạt tiến bộ, biến các USV của mình thành các nền tảng chống máy bay có thể tái sử dụng, bệ phóng máy bay không người lái FPV (góc nhìn thứ nhất) và tàu chiến có súng.