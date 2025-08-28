Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư (27/8) thông báo, một kíp vận hành hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) Tornado-S thuộc Nhóm tác chiến phía Tây của Nga đã phá hủy một địa điểm tập trung thiết bị quân sự, vũ khí và đạn dược quy mô lớn của Ukraine trong khu vực hoạt động đặc biệt.

"Máy bay trinh sát không người lái (UAV) trước đó đã phát hiện một lượng lớn thiết bị quân sự, vũ khí và đạn dược đang được vận chuyển cho binh sĩ Ukraine trong khu vực hoạt động đặc biệt. Dữ liệu trinh sát đã được truyền đến sở chỉ huy của một tiểu đoàn pháo binh phụ trách các khẩu đội pháo Tornado-S... Các mục tiêu sau đó đã bị phá hủy hoàn toàn", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Tornado là hệ thống pháo phản lực phóng loạt được biên chế cho quân đội Nga. Các biến thể của hệ thống, bao gồm các mẫu Tornado-G và Tornado-S với những đặc điểm, vai trò chiến đấu riêng.

Tornado-S là phiên bản nâng cấp của hệ thống pháo phản lực BM-30 Smerch, ra đời vào năm 2007. Những cải tiến bao gồm đạn dược, thiết bị liên lạc và điều khiển, giúp tăng đáng kể tầm bắn, độ chính xác và sức mạnh của hệ thống MLRS này.

Giống như phiên bản tiền nhiệm, Tornado-S mang theo 12 ống phóng có thể bắn loạt hoặc bắn đơn lẻ đạn tên lửa 300 mm. Hệ thống có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách tối đa 120 km.

Xe phóng Tornado-S sử dụng khung gầm của xe tải quân sự KamAZ-63501 8x8, trang bị động cơ diesel tăng áp KamAZ-740.50.360, công suất 360 mã lực giúp xe có thể chạy với vận tốc tối đa 90 km/h, tầm hoạt động 1000 km.

Tornado-S được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu riêng lẻ và khu vực, được sử dụng cho cả phòng thủ và tấn công. Mỗi loại đạn có thể nhận nhiệm vụ bay riêng và sử dụng các khả năng của hệ thống định vị GLONASS.