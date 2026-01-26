Nga tiết lộ cách sử dụng hợp lý 1 tỷ đô la bị đóng băng khi được giải tỏa

Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Nga, Maxim Oreshkin.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, khi được phóng viên yêu cầu bình luận về tuyên bố gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng, Moscow có thể chuyển 1 tỷ đô la tài sản bị đóng băng của Nga cho Hội đồng Hòa bình, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Nga, Maxim Oreshkin, nhấn mạnh: "Số tài sản trị giá một tỷ đô la bị đóng băng của Nga tại Mỹ vẫn thuộc về Nga, và nếu chúng được giải tỏa, chúng tôi sẽ đưa ra chỉ thị về cách chúng tôi cho là phù hợp để sử dụng chúng".

Ông Oreshkin chỉ ra rằng, "nếu các ngân hàng Mỹ, hiện đang bị cấm thực hiện các lệnh từ Nga, thực hiện các lệnh này, thì giao dịch sẽ được tiến hành".

"Rất đơn giản", ông Oreshkin kết luận.

Trong cuộc gặp gần đây với lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga cho biết, Moscow sẵn sàng phân bổ 1 tỷ đô la để hỗ trợ người dân Palestine thông qua Hội đồng Hòa bình, một tổ chức mà trước đó Tổng thống Putin đã được người đồng cấp Mỹ Donald Trump mời tham dự.

Vấn đề sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga tại Mỹ để đóng góp cho Hội đồng Hòa bình đã được thảo luận với Mỹ, và được nêu ra trong cuộc gặp ngày 22/1 giữa Tổng thống Nga và phái đoàn Mỹ tại Điện Kremlin.