Trước đó cùng ngày, các kênh Telegram đưa tin về các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trên khắp Ukraine, bao gồm các khu vực Sumy, Kharkov, Ivano-Frankovsk, Vinnitsa, Poltava, Chernigov và Odessa.

Một máy bay Nga bắn tên lửa siêu thanh Kinzhal. Ảnh: Sputnik

Cuộc tấn công ở vùng Lviv trên biên giới Ukraine và Ba Lan được mô tả là một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi căng thẳng giữa Moscow và Kiev leo thang vào tháng 2-2022. Ít nhất 25 cơ sở tại TP Lviv được cho là bị tấn công.

Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận cuộc tấn công, cho rằng liên quan đến "vũ khí dẫn đường chính xác trên bộ, trên biển và trên không, bao gồm tên lửa siêu thanh Kinzhal, cũng như máy bay không người lái tấn công".

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở công nghiệp-quân sự của Ukraine và cơ sở hạ tầng năng lượng hỗ trợ hoạt động của họ.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay: "Các mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị tấn công".

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết cuộc tấn công đã gây mất điện ở một số khu vực và công tác sửa chữa đang được tiến hành.

Nga khẳng định họ tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa trên khắp Ukraine để đáp trả các cuộc xâm nhập bằng máy bay không người lái của Kiev vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các khu dân cư bên trong nước Nga.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định họ chỉ nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự của Ukraine như vị trí quân đội, kho vũ khí, cơ sở lưu trữ nhiên liệu và không bao giờ tấn công cơ sở hạ tầng dân sự.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo nếu Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine để tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga, điều này đồng nghĩa với việc phá hủy quan hệ giữa Moscow và Washington. Trước đó, Phó Tổng thống JD Vance xác nhận hôm 28-9 Mỹ đang xem xét việc cung cấp cho Kiev tên lửa Tomahawk, loại tên lửa có tầm bắn từ 1.600 đến 2.500 km.





