Nga siết chặt gọng kìm, Pokrovsk sắp thất thủ - Tướng Ukraine báo động mục tiêu tiếp theo của Moscow

Mối đe dọa từ vòng vây Pokrovsk: Gọng kìm đang khép chặt

Trung tướng Igor Romanenko, cựu Phó Tổng tham mưu trưởng Ukraine, cảnh báo tình hình ở Pokrovsk rất nguy cấp. Ông cho biết Nga tấn công từ ba hướng vào khu vực Pokrovsk–Mirnograd và đã tiến đến khu vực nhà ga đường sắt, nơi giao tranh đường phố đang diễn ra dữ dội.

“Pokrovsk đang trong tình thế rất nguy cấp. Ngoài việc xuất hiện lá cờ Nga ở ngoại ô, đối phương đã chiếm được khu vực nhà ga. Họ tấn công từ ba hướng trong vùng tập trung Pokrovsk–Mirnograd. Quân Nga tiến sâu nhất vào thành phố từ hướng tây nam và phía tây, đồng thời đã tiếp cận và giữ được nhà ga. Trước đó có khoảng 200 quân đổ bộ, nhưng hiện không ai xác định chính xác con số hiện nay là bao nhiêu. Các trận giao tranh đường phố đang rất khốc liệt,” — ông Romanenko nói với TSN.ua.

Ông chỉ ra mối đe dọa trực tiếp từ vòng vây: nếu nhìn vào bản đồ, ở hướng đông bắc xuất hiện một gọng kìm bao vây Pokrovsk, và đáng tiếc là hai cánh gọng kìm đó đang dần khép lại — điều này báo hiệu khả năng thành phố sắp bị quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn.

Ở phía tây bắc Pokrovsk có một tuyến đường bảo đảm hậu cần cho quân đội Ukraine; theo nhiều nguồn, khoảng cách giữa hai gọng kìm hiện chỉ còn 5–9 km.

Ông Romanenko nói rằng Nga thường sử dụng chiến thuật này: Một khi họ cắt đứt tuyến đường, lực lượng phòng thủ Ukraine buộc phải tìm các đường tiếp tế hoặc rút lui khác, bởi nếu không có hậu cần ổn định thì khó có thể trụ lâu.

Binh lính Ukraine đang bắn vào các mục tiêu gần Donetsk. Ảnh: foreignpolicy

Mirnograd và tín hiệu tích cực nhỏ gần Dobropillia

Về mối đe dọa đối với Mirnograd — nằm ở phía đông Pokrovsk — tướng Romanenko cho biết hiện quân Nga chưa vào được thành phố. Giao tranh vẫn diễn ra ở ngoại ô, và Mirnograd đang che chắn cho Pokrovsk từ hướng đông; lực lượng Ukraine đang giữ chốt, kiềm chế đà tiến của đối phương.

Ông cũng nêu một tín hiệu tích cực nhỏ tại mặt trận gần Dobropillia: các lực lượng Ukraine đã chia cắt mũi đột phá của đối phương thành ba phần.

Ở phần phía bắc, Ukraine đã bao vây và bắt sống khoảng 150 lính Nga; một phần khác vẫn đang chống cự do chưa thể triệt phá hoàn toàn tuyến hậu cần của Nga.

“Mục tiêu của Nga ở đây là kiểm soát tuyến đường từ Dobropillia đến Kramatorsk, nhưng họ chưa đạt được — đó là một chút tín hiệu tích cực cho Ukraine,” ông nói.

Tình hình nguy cấp ở hướng Kupyansk

Chuyên gia này còn lưu ý khu vực quanh Kupyansk cũng đang trong tình thế nghiêm trọng, với giao tranh đường phố ác liệt.

“Mối đe dọa đối với Mirnograd và Kupyansk đang gia tăng. Ở Kupyansk, các trận chiến đường phố vẫn tiếp diễn. Quân Nga đã thâm nhập vào khu vực thông qua một đường ống dẫn khí đốt — điều không thể phủ nhận. Họ vượt sông Oskol bằng đường ống, không vào thẳng trung tâm mà tới khu rừng để tập trung lực lượng và tiến vào khu tây bắc Kupyansk,” ông Romanenko phân tích.

Ông cảnh báo mối đe dọa ở đây không chỉ nhắm vào Kupyansk mà còn đe dọa lực lượng Ukraine đóng trên bờ trái phía đông sông, vì Nga đã tạo được một mũi thọc sâu vào cụm phòng thủ.

Tại Kupyansk có nhiều điểm vượt sông đang chịu hỏa lực của đối phương. Nếu Kupyansk thất thủ, Ukraine buộc phải rút quân khẩn cấp về phía nam qua Kupyansk-Vuzlovyi và các làng lân cận để tránh bị bao vây. Nói cách khác, cụm phòng thủ ở Kupyansk và Pokrovsk đều suy giảm, và tình hình phòng thủ ở hai khu vực này hiện cực kỳ nguy cấp.

Ảnh minh họa: Draganfly

Kostyantynivka có thể là mục tiêu tiếp theo

Tướng Romanenko cho rằng sau Pokrovsk, Kostyantynivka có thể là mục tiêu kế tiếp.

Trên hướng Donetsk có tuyến Pokrovsk–Kostyantynivka; hiện Nga đang tiến vào Kostyantynivka từ ba hướng — từ Pokrovsk, từ Toretsk (mà đối phương đã kiểm soát) và từ Chasovyi Yar (mà Ukraine vẫn giữ).

Nga theo mô thức cũ: cắt đứt hậu cần và đột nhập vào thành phố, nên chuyên gia dự báo Kostyantynivka sẽ là mục tiêu tiếp theo. Sau đó, đối phương sẽ cố xuyên thủng tuyến phòng thủ Kostyantynivka — Druzhkivka — Sloviansk — Kramatorsk nhằm kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk.

Romanenko cũng lưu ý Nga đang tăng cường hoạt động trên hướng Zaporizhzhia và có thông tin tình báo cho biết đối phương tập hợp thủy quân lục chiến để tiến công ở tỉnh Kherson.

Theo ông, Tổng thống Vladimir Putin đã giao nhiệm vụ chiến lược kiểm soát bốn tỉnh ở Ukraine, và dù tiến độ chậm, mục tiêu đó đang được triển khai. Để ngăn chặn đối phương, Ukraine cần thêm phương tiện tác chiến và nhân lực — những điều hiện đang thiếu trầm trọng.

(Theo TSN)