Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) ở New York hôm 27-9, ông Lavrov đưa ra cảnh báo trên nhằm vào NATO và Liên minh Châu Âu (EU), đồng thời khẳng định Moscow không có kế hoạch tấn công phương Tây nhưng sẵn sàng hành động nếu bị khiêu khích.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov phát biểu hôm 27-9. Ảnh: Liên hợp quốc

Trong bài phát biểu, ông Lavrov đã phản bác những cáo buộc từ phương Tây, đổ lỗi cho phương Tây đã gieo rắc nỗi sợ hãi về khả năng xảy ra xung đột lan rộng.



Ông nói: "Nga đang bị cáo buộc gần như lên kế hoạch tấn công các nước NATO và EU. Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần bác bỏ những hành động khiêu khích này".

Tuy nhiên, ông Lavrov cũng khẳng định rằng Nga vẫn còn "một chút hy vọng" cho các cuộc đàm phán ngừng bắn với Mỹ về cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Lavrov cũng bày tỏ niềm tin vào vai trò của Mỹ như một bên trung gian tiềm năng.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng chính quyền ông Donald Trump muốn giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine một cách thực tế. Theo ông, Nga và Mỹ có trách nhiệm đặc biệt đối với tình hình thế giới và tránh những rủi ro có thể đẩy nhân loại vào một cuộc xung đột mới.

Moscow tiếp tục phủ nhận việc vi phạm không phận Ba Lan bằng máy bay không người lái và không phận Estonia bằng máy bay chiến đấu trong tháng này. Moscow cũng khẳng định không liên quan gì đến các vụ máy bay không người lái trái phép được phát hiện gần các sân bay ở Đan Mạch trong tuần này.