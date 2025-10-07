Nga phát cảnh báo đặc biệt ở tỉnh Kursk

Thông báo trên được lực lượng đặc nhiệm tỉnh Kursk đưa ra vào hôm thứ Hai (6/10) nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước các nguy cơ tiềm ẩn trên không.

Theo cơ chế này, cảnh báo sẽ được kích hoạt khi nhận được thông tin về mối đe dọa tiềm tàng trên không từ Ukraine. Khi đó, tất cả các dịch vụ khẩn cấp sẽ được đặt trong tình trạng báo động cao nhất để đảm bảo an toàn cho người dân.

Nếu mối đe dọa được xác nhận, tín hiệu cảnh báo sẽ được phát đi, kèm theo các hướng dẫn trú ẩn tại chỗ phù hợp.

Người dân sẽ được thông báo qua các kênh tiêu chuẩn tương tự như kênh được sử dụng để cảnh báo tấn công bằng máy bay không người lái, mà không cần sử dụng âm thanh báo động đặc biệt.

Thông báo không nêu rõ các hành động cụ thể mà người dân cần thực hiện trong trường hợp xảy ra "Nguy hiểm trên không", nhưng các cơ quan chức năng khuyến nghị theo dõi thông tin cập nhật từ các dịch vụ khẩn cấp và tuân thủ những biện pháp an toàn chung.

Kể từ khi Ukraine mở chiến dịch tấn công vào tháng 8/2024, tỉnh Kursk của Nga thường xuyên phải hứng chịu các cuộc pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái. Việc bổ sung cơ chế cảnh báo mới được xem là bước điều chỉnh nhằm thích ứng với mức độ đe dọa ngày càng gia tăng tại vùng biên giới Nga - Ukraine.



Trong một diễn biến mới, sáng thứ Ba (7/10) Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Ukraine đã tiến hành cuộc không kích quy mô lớn vào lãnh thổ Nga. Các lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ và vô hiệu hóa 184 máy bay không người lái.

Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng, để đáp trả các cuộc không kích, quân đội Nga đã tấn công các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bằng vũ khí dẫn đường chính xác trên không, trên biển và trên bộ, cũng như máy bay không người lái.