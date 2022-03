Ngã nhào trên cầu vượt, thanh niên thoát nạn thần kỳ dưới bánh xe buýt

Camera ghi lại vụ tai nạn thót tim trên đoạn cầu vượt Ngã Tư Sở (Hà Nội). Cụ thể, do tránh ô tô dừng giữa đường, người đàn ông đi xe máy đã vội vàng thắng phanh. Do tình huống quá gấp nên chiếc xe máy đổ nhào, người đàn ông điều khiển ngã lăn ra đường đúng lúc xe buýt lao tới.

Ngã ngay trước đầu xe buýt nhưng may mắn, người đàn ông không bị cuốn vào gầm xe. Sau tai nạn, nhiều người đi đường đã đứng lại giúp đỡ nạn nhân.

Tai nạn trên cầu vượt Ngã Tư Sở

Bên dưới phần bình luận, người dùng Facebook đưa ra ý kiến trái chiều về nguyên nhân vụ tai nạn.

"Lỗi này là do xe máy thiếu quan sát, chắc đi đường không chú ý nên mới phải phanh gấp, chứ bao người đi trước có làm sao đâu? Xe máy vừa đi nhanh lại không giữ khoảng cách an toàn. Không may nữa là đúng lúc xe buýt lao tới, một giây thôi là tai nạn kinh hoàng đấy".

"Tại sao ô tô lại dừng giữa đường như vậy? Xe buýt trong trường hợp này cũng có lỗi, lấn làn xe máy rồi".

"Không hiểu tại sao lại chỉ trích ô tô, họ dừng ở đó tức là xảy ra sự cố, chứ ai muốn đỗ lại trên cầu đâu. Nói chung cả 3 xe đều có lỗi..."

