Nga mở hành lang để "tàu nước ngoài" rời Mariupol

Interfax dẫn lời người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát quốc phòng Nga Mikhail Mizintsev tuyên bố, một hành lang nhân đạo dài gần 200km sẽ được khai mở từ 8h sáng 25/5 (12h, giờ Hà Nội) để tàu bè nước ngoài có thể rời khỏi cảng Mariupol bên bờ biển Azov ra biển Đen một cách an toàn.



"Nhờ một loạt các biện pháp mà Hải quân Nga thực hiện, nguy cơ bom mìn trong cảng Mariupol đã được loại bỏ và các biện pháp đang được thực hiện để khôi phục cơ sở hạ tầng", ông nói.



Ông Mizintsev thông báo thêm, Nga cũng sẽ mở hành lang nhân đạo hàng ngày trên biển Đen từ 8h đến 19h để tàu bè đi lại. Nga xác nhận 70 tàu nước ngoài, tới từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, đang mắc kẹt tại 6 cảng ở các tỉnh Kherson, Nikolaev, Chernomorsk, Ochakov, Odessa và Yuzhny.

Bước đi nói trên của Nga được loan báo sau khi quân đội nước này xác nhận hoàn tất rà phá bom, mìn trên khu vực rộng 1,5 triệu m2 dọc các tuyến đường biển tiếp cận cảng Mariupol. Khoảng 12.000 thiết bị nổ đã được tìm thấy và vô hiệu hóa, theo Interfax.

Hiện chưa rõ các hành lang nhân đạo nói trên có phục vụ việc tàu bè tiếp cận cảng của Ukraine để vận chuyển sản phẩm nông nghiệp hay không. Liên Hợp Quốc và nhiều nước đang tìm cách dỡ bỏ phong tỏa của Nga với các cảng biển của Ukraine nhằm ngăn nguy cơ nổ ra khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Nga và Ukraine là hai nhà xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, nhất là lúa mì, khi chiếm tới 1/3 nguồn cung toàn cầu, theo RTE. Kiev cũng là bên cung cấp lượng lớn ngô, lúa mạch, dầu hướng dương và dầu hạt cải ra thị trường quốc tế.

Sự thiếu hụt nguồn cung từ Ukraine khiến giá cả nhiều mặt hàng leo thang, nhất là trong bối cảnh Nga cũng hạn chế xuất khẩu do các lệnh trừng phạt, mùa màng bất lợi ở Bắc Mỹ và Tây Âu, còn Ấn Độ cũng siết xuất khẩu lúa mì vì lí do an ninh.