Nga mang tên lửa đạn đạo RS-24 Yars ra tập trận trước thềm thượng đỉnh Putin-Biden

Nga cũng đang cắt cử lực lượng theo dõi một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ đã đi vào Biển Đen gần đây.

Hội nghị thượng đỉnh ngày 16/6 tại Geneva sẽ được tổ chức trong bối cảnh các cuộc tập trận quân sự do hai đối thủ lâu năm tiến hành.

Ngoài Yars, phương tiện chống phá hoại- xe trinh sát chở quân Taifun-M, trạm nạp nhiên liệu tự động ARS-14 KM và phương tiện rà phá bom mìn từ xa Listva đã được đưa vào danh sách hai trăm “khí tài thuộc đội hình tên lửa” trong quân đội Nga hồi tuần trước.

Xác nhận điều này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 2.000 binh sĩ thuộc lực lượng tên lửa đã tham gia các cuộc tập trận với ICBM.

“Trong quá trình diễn tập, các lực lượng tên lửa thực hành đưa hệ thống tên lửa đến vị trí thực địa, hành quân, phân tán bệ phóng thay đổi vị trí thực địa, trang bị, tổ chức các biện pháp ngụy trang và tác chiến”, bộ này cho biết.

Là một biến thể cải tiến của tên lửa TOPOL-M, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars được trang bị nhiều đầu đạn. Nó có thể mang tới 10 đầu đạn nhắm mục tiêu độc lập, mỗi đầu đạn có lượng nổ 3000 kiloton, theo The National Interest.

Bộ đội tên lửa Nga đã thực hành cuộc tập trận kết hợp với các máy bay không người lái trinh sát chiến đấu. “Các phương tiện bay không người lái đã được sử dụng để trinh sát các tuyến đường tuần tra chiến đấu và phát hiện các nhóm lật đổ”.

Các máy bay không người lái đã giúp phát hiện "những kẻ lật đổ" và "các nhóm trinh sát" ở khoảng cách 10 km đang đặt mìn trên các con đường dọc theo các tuyến đường di chuyển của đội hình. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố: “Chúng đã được phát hiện từ xa và bị vô hiệu hóa kịp thời”.

ICBM RS-24 Yars được thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 2007 và được đưa vào sử dụng từ năm 2010. Loại tên lửa này được cho là tồn tại ở cả các biến thể di động trên xe phóng và biến thể đặt trong silo ngầm dưới đất. Mặc dù được thiết lập để thay thế TOPOL-M, RS-24 Yars sử dụng cùng xe phóng có khung gầm bánh 16 x 16 cùng với TOPOL-M.

Người ta tin rằng RS-24 Yars biến thể di động trên đường sẽ khó bị phát hiện, theo dõi và nhắm bắn, do đó nó có khả năng hoạt động tốt hơn so với các phiên bản tĩnh. Theo The National Interest, xe phóng Yars mất khoảng bảy phút để khởi động và “sử dụng hệ thống định vị quán tính kỹ thuật số GLONASS”.

Tổng thống Nga dự kiến ​​gặp người đồng cấp Mỹ trong tuần này tại Geneva để khắc phục những khác biệt về một loạt vấn đề.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết ông kỳ vọng cuộc gặp ở Geneva sẽ giúp thiết lập đối thoại song phương và khôi phục các mối quan hệ cá nhân, đồng thời cho biết thêm rằng các vấn đề quan trọng đối với hai ông bao gồm ổn định chiến lược, Libya và Syria, và môi trường, The Hindu đưa tin.

Vào tháng 4, The ET Times đưa tin rằng Nga sẽ bắt đầu phát triển ICBM thế hệ mới Kedr vào năm 2023-2024. Nó sẽ thay thế hệ thống ICBM nhiên liệu rắn Yars vào năm 2030.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Nga nói với hãng thông tấn TASS rằng công việc nghiên cứu về Kedr đã được tài trợ theo chương trình mua sắm vũ khí hiện tại của nhà nước cho đến năm 2027. Quá trình phát triển công nghệ sẽ bắt đầu vào năm 2023-2024.