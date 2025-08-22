Giới truyền thông cho biết, Quân đội Nga đã tiêu diệt một trong những chuyên gia vận hành máy bay không người lái (UAV) xuất sắc nhất của Lực lượng Vũ trang Ukraine là Stanislav Yavorsky, trong một chiến dịch tập kích đường không vào một điểm triển khai UAV ở khu vực Sumy hôm 17/8.

Cần nhấn mạnh rằng, vào khoảng hai tháng trước, đã xuất hiện thông tin về việc Bộ chỉ huy Ukraine đã điều động các đơn vị máy bay không người lái hỗn hợp của Lực lượng Vũ trang Ukraine, bao gồm những điều khiển viên tinh nhuệ nhất, đến vùng Sumy để chặn bước tiến của quân Nga.

Theo các nguồn tin Ukraine, Stanislav Yavorsky là một trong những chuyên gia UAV được Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Lực lượng Vũ trang Ukraine là ông Robert Brody (biện danh “Magyar”) đánh giá rất cao.

Được biết, chiến binh này từng là chỉ huy nhóm máy bay không người lái thuộc Lực lượng Tác chiến Đặc biệt của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine.

Chỉ vài tuần trước, chính Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine Robert Brody đã báo cáo rằng, bên cạnh việc vô hiệu hóa những chiếc UAV, Quân đội Nga đã bắt đầu một cuộc truy lùng thực sự đối với Robert Brody và các học viên của ông từ đơn vị “Những chú chim Magyar”.

Sau đó, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiêu diệt được một số nhóm điều khiển UAV tinh nhuệ của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở nhiều hướng khác nhau trong khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt.

Trong bối cảnh này, các binh sĩ Ukraine bắt đầu phàn nàn về các hoạt động của không quân Nga, vốn thường xuyên chủ động tấn công vào các sở chỉ huy UAV, và lực lượng đặc nhiệm thực hiện các cuộc tiêu diệt có chủ đích các thành viên của đơn vị “Những chú chim Magyar”.

Theo giới chuyên gia quân sự, chính các hoạt động của những nhân viên điều khiển UAV Ukraine đã cho phép các chiến binh của chế độ Kiev giữ vững mặt trận ở nhiều hướng cùng một lúc trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt.

Giới truyền thông Ukraine còn khẳng định rằng, hiện nay các đơn vị tấn công UAV được Bộ Tư lệnh Quân đội Ukraine coi là lực lượng răn đe chính, có khả năng tấn công tầm xa, vào cả các mục tiêu mang tầm chiến lược như sân bay, căn cứ quân sự, kho bãi hậu cần, điểm tập trung quân trên tiền tuyến…

Do đó, việc săn diệt những nhân viên điều khiển UAV Ukraine được quân Nga đặc biệt chú trọng, ngược lại, các chiến binh của chế độ Kiev cũng đang tích cực truy lùng những người điều hành máy bay không người lái FPV của Nga, nhằm triệt tiêu nguồn sức mạnh hiện được coi là cơ động nhất trên chiến trường.