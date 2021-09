TT Putin ra lệnh không kích, kẻ thù "giãy giụa chờ chết" - Afghanistan sẽ thành Syria 2.0?

Nga "ghi bàn" ở Afghanistan

Những dự đoán về tác động địa chính trị sau sự sụp đổ ở Afghanistan thường tập trung vào những động thái tiếp theo của Trung Quốc.

Tuy nhiên, Nga mới là tác nhân có ảnh hưởng tích cực trong khu vực khi cuộc khủng hoảng diễn ra, dựa trên kinh nghiệm hàng thập kỷ ở Afghanistan.

Trong những tuần và tháng tới, Nga có thể áp dụng các công cụ ngoại giao, tình báo và quân sự để ngăn chặn sự lan rộng bất ổn ra ngoài lãnh thổ Afghanistan.

Theo National Interest, Nga có một số lựa chọn để đảm bảo lợi ích cốt lõi trong việc ổn định và củng cố vị thế ở Trung Á cũng như ngăn chặn sự lây lan của chủ nghĩa khủng bố, bao gồm cả sử dụng những giải pháp cứng rắn nhất.

Đầu tiên là hỗ trợ tình báo cho các quốc gia Trung Á. Bước dễ dàng nhất mà Nga thực hiện là cung cấp thông tin tình báo cho Tajikistan, Uzbekistan và Turkmenistan về các kế hoạch và hoạt động an ninh biên giới cũng như khủng bố.

Hỗ trợ tình báo có thể thông qua Cục Tình báo quân đội (GRU), cơ quan có khả năng hiện diện bên trong Afghanistan và có quan hệ với mạng lưới Taliban.

Nga có thể cử lực lượng đặc biệt chống khủng bố khắc chế mối đe dọa ở Afghanistan.

Ngoài ra, Nga có thể hỗ trợ tình báo cho Taliban liên quan đến các nhóm khủng bố bên trong Afghanistan. Tình báo Nga đã tích cực theo dõi IS-K ở Afghanistan từ năm 2015 và các quan chức đã công khai thừa nhận chia sẻ thông tin tình báo về IS-K với Taliban từ cuối năm 2016.

Mặc dù Moscow và Taliban có một lịch sử phức tạp, nhưng cả hai hiện đang có chung mục tiêu là hạn chế IS-K. Thông qua lăng kính này, Moscow có thể lý giải cho sự hợp tác trong tương lai với Taliban.

Biên giới của Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan với Afghanistan dài hơn 2.000 km, địa hình hiểm trở và thường có nhiều núi.

Nga có thể cung cấp máy bay không người lái do thám, công nghệ viễn thám và thậm chí cả lực lượng biên phòng để tăng cường cho các cửa khẩu chính thức hoặc giám sát các khu vực không có người bảo vệ.

Sẽ có mưa bom bão đạn?

Hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang xem xét hành động quân sự trực tiếp chống lại những kẻ khủng bố ở Afghanistan, vì Taliban và Mỹ có nhiều động lực để vô hiệu hóa IS-K.

Tuy nhiên, nếu IS-K hoặc các nhóm cực đoan khác ở Afghanistan phát triển và tràn sang Trung Á, đe dọa chính Nga, thì Moscow có một số lựa chọn để can thiệp trực tiếp.

Lựa chọn đầu tiên và được coi là hợp lý nhất, đó là Nga sử dụng các nhóm lính đánh thuê chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, Nga cũng có thể triển khai các nhóm nhỏ lực lượng đặc biệt tới các khu vực biên giới ở Trung Á để chống lại nguy cơ khủng bố, ma túy hoặc buôn bán vũ khí diễn biến trầm trọng.

Khả năng Nga không kích Afghanistan trong trường hợp cần thiết vẫn hoàn toàn có thể xảy ra.

Mặc dù rất khó xảy ra trong điều kiện hiện tại, các lực lượng đặc biệt này có thể triển khai tới miền bắc Afghanistan để phát hiện các mục tiêu khủng bố hoặc tiến hành các hoạt động chống khủng bố bí mật.

Đây là những lực lượng có kinh nghiệm hoạt động sâu bên trong lãnh thổ do IS kiểm soát ở Syria và có nguồn lực cũng như đào tạo tốt hơn nhiều so với lính đánh thuê. Nhưng việc ghi dấu chân trên mặt đất là một nguy cơ chính trị rõ ràng đối với Moscow.

Như đã nhiều lần đề cập, Điện Kremlin nhiều lần báo hiệu nước này không muốn can dự quân sự vào Afghanistan. Các hành động quân sự rất khó xảy ra trong điều kiện hiện nay và sẽ là biện pháp cuối cùng mà Moscow xem xét sau khi các đòn bẩy khác đã cạn kiệt.

Do đó, để chống lại IS-K, Nga có thể tiến hành các hoạt động chung với Tajikistan khi có những lợi thế về căn cứ quân sự và giao thông thuận tiện.

Nga có thể củng cố căn cứ ở Tajikistan bằng cách bổ sung các UAV tầm xa hơn như Forpost hoặc bổ sung xe bọc thép và hệ thống tấn công mặt đất.

Mặc dù khó xảy ra, nhưng Nga có thể tiến hành các cuộc không kích hạn chế ở Afghanistan và chuyển hướng đến các căn cứ ở Tajikistan hoặc Kyrgyzstan.

Máy bay ném bom chiến thuật của Nga sẽ hỗ trợ các cuộc tấn công hạn chế ở Afghanistan trong khi vẫn tiếp tục các nhiệm vụ ở Syria.

Hiện tại, ISI-K đã có mặt ở các tỉnh Nangarhar và Kunar phía Đông Afghanistan. Khoảng cách từ các căn cứ ở miền Nam Tajikistan tới các tỉnh này là khoảng 400 đến 500 km, xa hơn nhiều so với các cuộc xuất kích của Nga ở Syria, vốn thường được thực hiện ở khoảng cách ngắn hơn từ 100 đến 200 km.

Trong thời gian tới, Moscow có thể tiếp tục cung cấp thông tin tình báo cho Taliban về IS-K. Việc sử dụng lính đánh thuê, lực lượng đặc biệt hoặc can thiệp quân sự hạn chế là hoàn toàn có thể xảy ra tùy theo tình hình.

Giới phân tích nhấn mạnh, Nga không đưa ra quyết định can thiệp nước ngoài một cách đơn giản và sẽ cân nhắc nhiều yếu tố trước khi tiến hành.