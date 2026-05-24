Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa Oreshnik vào Ukraine

Ukraine đã nhận được thông tin, đặc biệt là từ các đối tác Mỹ và châu Âu về việc Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik (Kedr).

Thông báo này được Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra, nhấn mạnh sự cần thiết phải phản ứng trước các tín hiệu cảnh báo.

"Chúng tôi thấy dấu hiệu chuẩn bị một cuộc tấn công phối hợp trên lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là ở Kyiv. Nga có thể sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau. Các loại tên lửa tầm trung đã được đề cập, có thể sẽ được sử dụng trong cuộc tấn công đó.

Điều quan trọng là phải chủ động phản ứng với các tín hiệu cảnh báo trên không, bắt đầu từ tối nay. Sự leo thang của Nga thực sự là vô hạn, vì vậy hãy cứu lấy mạng sống của mình, hãy sử dụng hầm trú ẩn", ông Zelensky cảnh báo người dân.

Tổng thống Ukraine đã phát biểu trước các nước đối tác, nhấn mạnh việc Nga sử dụng các loại vũ khí như vậy và nỗ lực kéo dài cuộc chiến tranh này là một bài học toàn cầu.

"Nếu Nga được phép tiến hành chiến tranh trên quy mô như vậy, thì không thỏa thuận nào có thể ngăn cản các quốc gia tương tự dựa trên lòng thù hận phát động hành vi gây hấn và tấn công.

Chúng tôi đang trông chờ vào phản ứng của thế giới và phản ứng đó sẽ không phải là điều sau khi sự việc đã xảy ra, mà là bước đi phòng ngừa. Chúng ta phải gây áp lực lên Nga để họ không mở rộng chiến tranh", ông Zelensky nhấn mạnh.

Cuộc tấn công bằng tên lửa Oreshnik nhằm vào Kyiv có thể sớm diễn ra.

Đại sứ quán Mỹ tại Kyiv cũng đưa ra cảnh báo về một "cuộc không kích với khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong vòng 24 giờ tới".

Theo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, tính đến cuối tháng 1/2026, Nga có 3 - 4 tên lửa đạn đạo tầm trung thuộc tổ hợp Oreshnik đang hoạt động. Năm 2026, Nga dự định khởi động sản xuất hàng loạt vũ khí này và cho xuất xưởng ít nhất 5 đơn vị mỗi năm.

Hiện chưa rõ liệu việc nhà máy Votkinsky bị phá hủy bởi tên lửa FP-5 Flamingo vào tháng 2/2026 có ảnh hưởng đến bản kế hoạch này hay không. Đây là một trong những doanh nghiệp chủ chốt của Nga sản xuất tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn.