Nga có kinh nghiệm phá hủy tên lửa tương tự Tomahawk

Nhận định trên được chuyên gia quân sự Andrey Marochko chia sẻ với hãng thông tấn Tass vào hôm thứ Tư (8/10). Theo chuyên gia này, nếu xét đến các đặc điểm chiến thuật và kỹ thuật của tên lửa Tomahawk thì đây là những hệ thống đã lỗi thời.

"Binh sĩ Nga từng gặp loại tên lửa này khi được triển khai ở Syria. Nhìn chung, quân đội chúng tôi có kinh nghiệm thực tế trong việc đánh chặn chúng. Vì vậy, ngay cả khi Ukraine sử dụng Tomahawk, hiệu quả của những loại tên lửa này sẽ cực kỳ thấp", ông nói.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, ông Marochko lưu ý rằng, việc Kiev khởi động việc sử dụng Tomahawk sẽ là một bước ngoặt trong cuộc xung đột vì tên lửa này có tầm bắn đáng kể, lên tới 1.500 km và có khả năng mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân.

"Điều đó đồng nghĩa với việc hệ thống phòng không và lực lượng vận hành của chúng tôi sẽ chỉ nhìn thấy tín hiệu nhưng không thể xác định ngay loại đầu đạn mà tên lửa mang theo. Tuy nhiên chúng tôi vẫn có vũ khí để đáp trả", chuyên gia này giải thích.

Trong khi đó, cựu đại tá từng phục vụ tại Ban tham mưu lực lượng vũ trang Nga và hiện là chuyên gia phân tích quân sự, Mikhail Khodarenok cảnh báo rằng, nếu Mỹ chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine có thể dẫn đến leo thang xung đột trầm trọng. Ông cũng lưu ý rằng, động thái như vậy của Washington sẽ buộc Moscow phải thực hiện các bước đi mạnh mẽ .



Theo chuyên gia này, nếu như Ukraine nhận được tên lửa Tomahawk thì sẽ có hai kịch bản xảy ra. Thứ nhất , Nga có thể tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào các cơ quan trọng yếu của Ukraine. Thứ hai , thúc đẩy khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga lên mức cao nhất.



Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "cơ bản đã đưa ra quyết định" về việc chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine, nhưng muốn xem xét kỹ hơn mục đích sử dụng của Kiev trước khi ra thông báo cuối cùng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại phiên họp Câu lạc bộ Valdai (ngày 2/10) tuyên bố việc triển khai Tomahawk tại Ukraine "không thể thực hiện được nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân đội Mỹ và điều này sẽ mở ra một giai đoạn leo thang hoàn toàn mới trong xung đột, khác biệt về chất, bao gồm cả trong quan hệ giữa Nga và Mỹ". Ông cũng cảnh báo động thái như vậy có thể hủy hoại mối quan hệ giữa Moscow và Washington.