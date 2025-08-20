Nga có 'cơ chế đặc biệt' để cung cấp dầu cho Ấn Độ

Ông Roman Babushkin, đại biện lâm thời Đại sứ quán Nga tại Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với các phóng viên tại một cuộc họp báo, ông Roman Babushkin, đại biện lâm thời Đại sứ quán Nga tại Ấn Độ, cho biết Ấn Độ và Nga luôn tìm ra cách hợp tác trong những thời điểm khó khăn, và Nga có "cơ chế đặc biệt" để tiếp tục cung cấp dầu thô cho Ấn Độ.

Ông Babushkin chỉ trích Mỹ vũ khí hóa kinh tế, cho rằng "bạn bè không bao giờ trừng phạt nhau”. Ông cũng cho rằng việc Mỹ áp thuế với Ấn Độ vì mua dầu của Nga là “vô lý và đơn phương”.

"Chúng tôi không mong đợi điều đó xảy ra", ông Roman trả lời khi được hỏi về khả năng Ấn Độ ngừng mua dầu của Nga.

"Nếu phương Tây chỉ trích các bạn, điều đó có nghĩa là các bạn đang làm đúng mọi thứ", nhà ngoại giao nói thêm.

Về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng gấp đôi thuế quan với Ấn Độ lên 50%, ông Babushkin cho biết nếu hàng hóa Ấn Độ gặp khó khăn khi vào thị trường Mỹ, thì "thị trường Nga sẽ chào đón hàng xuất khẩu của Ấn Độ".

Ca ngợi mối quan hệ Nga - Ấn, ông Babushkin lưu ý đến hai cuộc điện đàm trong tháng này giữa Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề Ukraine và hợp tác song phương.

Ông Babushkin cho biết vẫn chưa có ngày cụ thể cho cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Thủ tướng Modi.

Quan chức này khẳng định, Nga hoan nghênh "chuyến thăm rất thành công của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Ấn Độ" vừa qua, đồng thời bày tỏ hy vọng một cuộc gặp ba bên sẽ sớm diễn ra.

Mỹ dự kiến sẽ áp thêm mức thuế 25% với hàng xuất khẩu của Ấn Độ từ ngày 28/8, để trừng phạt New Delhi vì vấn đề mua dầu mỏ của Nga. Tuy nhiên, Mỹ đã dừng áp mức thuế tương tự với Trung Quốc vì lý do tương tự.

Tháng trước, Liên minh châu Âu trừng phạt hãng lọc dầu Nayara Energy của Ấn Độ, khiến nhà máy phải cắt giảm công suất và giảm bớt giao dịch.

Cũng tại cuộc họp báo, Phó Đại diện Thương mại của Nga tại Ấn Độ Evgeniy Griva cho biết, thương mại giữa Ấn Độ và Nga dự kiến sẽ tăng trưởng 10% hằng năm.