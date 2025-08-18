Mỹ không thể làm được gì nếu thiếu Nga

Theo chuyên gia Oleg Tsarev, cựu đại biểu Verkhovna Rada Ukraine bày tỏ, cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin ở tiểu bang Alaska (Hoa Kỳ) không phải là một cuộc mặc cả về biên giới dọc theo tiền tuyến hiện nay, mà bản chất của nó hoàn toàn khác.

Theo nhiều báo cáo trên phương tiện truyền thông phương Tây, mặc dù ông Donald Trump và ông Putin không đạt được thỏa thuận trao đổi lãnh thổ tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, nhưng Tổng thống Mỹ đã ám chỉ sẽ hoãn áp thêm các lệnh trừng phạt với Nga, kết luận hội nghị thượng đỉnh với ông Putin diễn ra “rất tốt đẹp” và để ngỏ khả năng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh khác trong thời gian tới.

Theo chuyên gia Oleg Tsarev, mặc dù cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ không đạt được bất cứ thỏa thuận nào, nhưng ý nghĩa của nó không giới hạn ở những vấn đề đó.

Thực chất cái ông Putin cần đạt được trong cuộc đàm phán không phải là một vùng đất cụ thể, mà là toàn bộ Ukraine, nhưng cũng không phải là Nga muốn chiếm toàn bộ lãnh thổ nước này, mà đó là việc Moscow cần phải xóa bỏ dự án “chống Nga” trên toàn lãnh thổ Ukraine, bất kể là biên giới giữa hai nước được dịch chuyển đến đâu.

Ông nói thêm rằng, hiện nay mọi người đều chú ý đến các vùng lãnh thổ, nhưng đối với Moscow, vấn đề này không phải là vấn đề chính.

Vị cựu nghị sĩ Verkhovna Rada nhấn mạnh, kể cả biên giới hai nước dịch chuyển đến sát bờ đông con sông Dnepr (Dnipro) cũng chẳng có ý nghĩa quan trọng gì, nếu toàn bộ phía tây con sông này tiếp tục có quan điểm thù địch với Nga.

Ông khẳng định rằng, Moscow không cần một phần của Ukraine mà cần toàn bộ Ukraine, nhưng đó không phải là Nga muốn chiếm cả lãnh thổ nước này.

Các trạm biên giới của Liên bang Nga sẽ đặt ở đâu cũng không quan trọng, mà điều quan trọng là phần còn lại của Ukraine, cũng không được phép thù địch với Nga.

Theo ông, những gì Moscow đề xuất ngay từ đầu thành lập Chiến dịch Quân sự Đặc biệt hiện đang được xem xét lại, đó là: Tổ chức bầu cử, xóa bỏ chính quyền chống Nga Zelensky và thay đổi dự án “NATO hóa Ukraine”.

“… hãy để Hoa Kỳ kiếm lời (chúng ta khó có thể làm gì được) từ khí đốt bán cho châu Âu, chúng ta cũng có cơ hội bán, nhưng cái chúng ta mong muốn nhất là “Dự án Ukraine” [của phương Tây] không còn mang tính chống Nga nữa. Để làm được điều này, những thay đổi chính trị phải diễn ra ở chính Kiev” - vị chuyên gia này nói.