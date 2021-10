Newcastle, chú rồng ngủ đông đã thức giấc, sẵn sàng đe dọa Man City, PSG?

Giàu gấp 10 lần Man City

Tâm điểm của bóng đá thế giới đang đổ dồn về Newcastle, sau khi đội bóng biểu tượng của thành phố này, Newcastle United chính thức có chủ sở hữu mới. Triều đại gây nhiều tranh cãi của tỉ phú Mike Ashley đã khép lại, mở ra một triều đại mới mang tên… giàu có.

Chủ mới của Newcastle là một quỹ đầu tư có tổng giá trị lên tới 320 tỉ bảng đến từ Saudi Arabia. Với sự hậu thuẫn này, Newcastle giờ đây thậm chí đã giàu gấp… 10 lần so với Gã nhà giàu Man City.

Để phô trương sự giàu có, chủ mới của Newcastle đã lập tức cấp cho đội bóng tới 200 triệu bảng để mua sắm cầu thủ, với tham vọng tạo nên một dải ngân hà thắp sáng sân St. James' Park.

Toàn bộ đội ngũ trong ban huấn luyện Newcastle cũng sẽ được thay máu, hứa hẹn sự tươi mới đến ngay lập tức.

Có một lập luận tồn tại xuyên suốt quá trình Newcastle đổi chủ: Đội bóng này được mua bởi một quỹ đầu tư giàu có. Và một khi những tỉ phú giàu mỏ đã đổ tiền vào đầu tư, họ không làm cho vui.

Cứ nhìn thành công của những Man City hay PSG là rõ. Rất nhiều đội bóng lớn ở Anh cũng được sở hữu bởi các tỉ phú, nhưng sự khác biệt là dàn tỉ phú Mỹ mua lại các câu lạc bộ và thái độ chung là coi đội bóng đó như một "chú bò sữa", trong khi đó những tỉ phú vùng Trung Đông thường gõ cửa với thiện chí biến đội bóng của mình thành một thương hiệu lớn.

Có khá nhiều người thắc mắc: Tại sao lại là Newcastle? Và câu trả lời là: Tại sao lại không?

Một quyền lực lâu năm

Newcastle không phải một đội bóng tầm thường ở Anh. Câu lạc bộ này đã tồn tại tới 128 năm, từng trải qua một giai đoạn thống trị bóng đá Anh, từng là cái nôi của rất nhiều huyền thoại như Alan Shearer, Paul Gascoigne, Kevin Keegan, Peter Beardsley.

Chiến lược gia huyền thoại, Sir Bobby Robson cũng từng có 5 năm dẫn dắt Newcastle. Những siêu sao một thời như Ian Rush hay Michael Owen cũng từng chọn Newcastle là bến đỗ.

Xét về thành tích, vào thời điểm Man City được tiếp quản bởi dàn tỉ phú giàu có và bắt đầu đổi đời, nửa xanh thành Manchester chỉ mới 2 lần vô địch Anh. Trong khi đó, Newcastle từng 4 lần bước lên ngai vàng giải vô địch quốc gia Anh, 6 lần vô địch FA Cup.

Ở cấp độ châu lục, Newcastle từng vô địch Inter-Cities Fairs Cup, UEFA Intertoto Cup.

Trên bảng xếp hạng những đội bóng dự nhiều mùa Premier League nhất lịch sử, Newcastle xếp thứ 8, với 26 lần góp mặt, chỉ kém Man United vỏn vẹn 3 lần. Trong quá khứ, sân nhà của Newcastle từng tổ chức một trận đấu thu hút tới 68.386 tới dự khán (tháng 9/1930). Trong nhiều năm liền, đây là trận đấu có đông khán giả nhất bóng đá Anh.

Trong bảng xếp hạng những trận derby hấp dẫn nhất thế giới bóng đá, trận Tyne-Wear Derby giữa Newcastle và Sunderland cũng góp mặt.

Newcastle có thể trở thành một thế lực mới ở châu Âu.

"Một đội bóng lớn là gì? Không phải một đội bóng được xây dựng bài bản, bởi một bộ máy chuyên nghiệp. Cũng không phải những ngôi sao được trả nhiều tiền để làm hình ảnh đại diện. Càng không phải là những bản quyền truyền hình đắt đỏ. Mà đó là niềm đam mê, là sự tự hào khi sở hữu, là lòng tự tôn của thành phố đó", Sir Bobby Robson đã từng dõng dạc nói về Newcastle như thế.

Trong hàng chục năm tồn tại của Premier League, có những thế lực xuất hiện rồi lụi tàn. Có những đội bóng đột ngột "hoá rồng" như Chelsea hay Man City. Có những cuộc chia ly kinh điển như của Sir Alex Ferguson hay Arsene Wenger. Premier League đã không ngừng thay đổi.

Chỉ có một hình ảnh gần như không đổi trong nhiều năm. Đó chính là màu áo đỏ-trắng của Newcastle, là niềm tự hào khi luôn được nhắc đến là đội bóng đại diện cho vùng Đông Bắc nước Anh.

Người hâm mộ có thể lạ lẫm khi nghe về những biệt danh như Chim hoàng yến, Bầy Sói, Bầy Cáo… nhưng cái tên Những chú chim Chích choè Newcastle thì luôn quen thuộc một cách thân thương.

Với rất nhiều tiền, Chelsea 50 năm chưa từng vô địch Anh đã trở thành thế lực. Với rất rất nhiều tiền, Man City từ cái bóng của Man United giờ đã trở thành ông chủ mới của Manchester. PSG đang thống trị bóng đá Pháp cũng nhờ được đầu tư hợp lý.

Và giờ đây, với một nguồn tài chính thậm chí còn gấp 10 lần so với Man City, liệu người hâm mộ Newcastle có quyền hy vọng tầm vóc của đội bóng sẽ lớn dần theo năm tháng hay không? Liệu Premier League có xuất hiện thêm một quyền lực mới và Big Six sẽ trở thành Big Seven, với thành viên mới Newcastle hay không?

Tương lai sẽ trả lời. Nhưng điều có thể chắc chắn lúc này là: Đừng coi thường Newcastle. Họ không phải là "tay mơ" ở Premier League, mà là một chú rồng ngủ đông chờ ngày thức giấc mà thôi.