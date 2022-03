Nếu Nga 'rút tay' khỏi trạm ISS, tại sao vật thể 500 tấn lại không rơi xuống nước này?

Những căng thẳng ở mặt đất giữa Nga và Ukraine đã lên đến không gian - ở độ cao 400km, tại Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Ngày 24/2/2022, ông Dmitry Rogozin - Tổng giám đốc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos đăng trên Twitter nội dung phàn nàn về lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Joe Biden về các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga (bao gồm cả những lệnh sẽ làm suy giảm ngành hàng không và vũ trụ), trong đó có đoạn:

"Nếu Mỹ chặn hợp tác với chúng tôi, ai sẽ cứu Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) khỏi một thảm họa mất kiểm soát ở vùng quỹ đạo, khiến nó có nguy cơ có thể rơi xuống Mỹ hay châu Âu? Và cũng có thể là rơi xuống Ấn Độ hoặc Trung Quốc. Mỹ có muốn đe dọa các nước này với viễn cảnh này không? ISS không bay qua Nga, vì vậy tất cả rủi ro này có hay không là phụ thuộc vào các bạn", ông Dmitry Rogozin viết trên Twitter.



Gây chú ý khá lớn trong bài viết của người đứng đầu Roscosmos là đoạn "ISS không bay qua Nga". Tại sao, trạm ISS 500 tấn lại không bay qua lãnh thổ Nga và cũng có khả năng không nằm trong vùng va chạm? Cùng Tạp chí TIME (Mỹ) làm sáng tỏ vấn đề.

TRẠM ISS: KHÔNG THỂ PHÂN CHIA?

Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) là một cơ sở hợp tác được xây dựng và bảo trì bởi 15 quốc gia khác nhau, với Mỹ và Nga là các đối tác hàng đầu. Trạm được tạo thành từ 16 mô-đun có thể sinh sống được, trong đó 6 mô-đun trong số đó do Nga cung cấp, 8 mô-đun do Mỹ cung cấp và phần còn lại do Nhật Bản và Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) cung cấp.

Hiện, có 1 phi hành gia châu Âu (người Đức), 4 phi hành gia Mỹ cùng với 2 phi hành gia Nga đang sinh sống và làm việc trên ISS.

Câu hỏi lớn vẫn còn là liệu người Nga có thực sự có thể - hoặc sẽ - làm hỏng hoặc phá hủy trạm vũ trụ 500 tấn hay không. Câu trả lời là: Khó xảy ra, nhưng không phải là không thể.



Ông Dmitry Rogozin đã đúng về một số điểm.

Điều hướng của trạm ISS thực sự được điều khiển bởi một trong các phân đoạn của trạm ISS thông qua mô-đun Zvezda của Nga. Hơn nữa, các tàu chở hàng không người lái Progress của Nga (Progress cargo ship) cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho ISS bay ổn định trong quỹ đạo.

Thậm chí khi cách Trái Đất 400 km, ISS vẫn gặp phải những luồng khí quyển mỏng manh, theo thời gian, sẽ kéo nó lùi ra khỏi quỹ đạo — giống như trạm Slylab của Mỹ khi đó đã bị rơi xuống vùng hẻo lánh của Úc vào năm 1979.

Mô hình tàu Progress ban đầu của Nga.

Các động cơ của tàu chở hàng không người lái của Nga sẽ ngăn chặn điều đó xảy ra theo định kỳ, nâng cao quỹ đạo của trạm ISS khi cần thiết. Do đó, việc Nga tạm dừng những động cơ đó sẽ thực sự khiến trạm ISS 500 tấn bay ra khỏi quỹ đạo - có lẽ là sau khi tất cả các thành viên phi hành đoàn trên ISS đã sơ tán.

Khi trạm ISS ngừng hoạt động theo kế hoạch vào năm 2030 hoặc lâu hơn, việc kích hoạt động cơ theo hướng khác - để hạ thấp ISS - sẽ khiến nó lao xuống một vùng biển có kiểm soát, có thể là Thái Bình Dương. Đây là cách làm rơi ISS có định hướng.

Ông Dmitry Rogozin cũng đúng khi nói rằng ISS không bay trực tiếp qua đất Nga. Các tàu con thoi của Mỹ thường quay quanh quỹ đạo ở độ nghiêng khoảng 28º so với đường xích đạo. Điều đó cho phép tàu vũ trụ đi qua Mỹ thường xuyên.

Kể từ những ngày đầu tiên của chương trình không gian, các tàu vũ trụ do Liên Xô phóng lên đã bay ở độ nghiêng rõ nét hơn 51,6º, đảm bảo rằng chúng sẽ đi qua lãnh thổ của Liên Xô khi đó là Kazakhstan — vị trí của Sân bay vũ trụ Baikonur, nơi phóng tàu vũ trụ của Liên Xô/Nga ngày nay.

Trong lần nhượng bộ cho Moscow như một phần của quan hệ đối tác Mỹ-Nga mới hàn gắn sau Chiến tranh Lạnh, Washington đã đồng ý rằng trạm ISS sẽ bay ở độ nghiêng cao hơn 51,6º.

Vì vậy, nếu ISS có rơi khỏi bầu trời, Nga sẽ không nằm trong vị trí va chạm. Kazakhstan (và nhiều vùng đông dân cư khác trên thế giới) mới là địa điểm có khả năng nằm trong vùng va chạm, TIME nhận định.

Tuy nhiên, một diễn biến gần đây đã kiểm tra khả năng đơn phương 'rút tay' khỏi trạm ISS của Nga. Vào ngày 21/2/2022, con tàu tiếp liệu Cygnus của công ty Northrop Grumman (Mỹ) đã cập bến ISS. Tàu Cygnus được cho là có khả năng thúc đẩy quỹ đạo của trạm ISS. Do đó, nếu Nga 'rút tay' khỏi trạm ISS, thì Cygnus trong tương lai có thể đảm nhận công việc đó.

Điều đó không giải quyết được vấn đề hoàn toàn. Các động cơ đẩy và điều hướng của trạm ISS vẫn do mô-đun Zvezda của Nga điều khiển. Nếu Nga chọn hành động ngay lập tức và cắt đứt quan hệ với các đối tác Trạm vũ trụ quốc tế, thì vẫn chưa rõ ISS sẽ hoạt động như thế nào. ISS không được thiết kế để phân chia, New York Post nhận định.

Virts, phi hành gia đã ở trên trạm ISS vào năm 2015, nói rằng: "Trên trạm ISS, mọi người làm việc rất chuyên nghiệp và đoàn kết. Tất cả đang cố gắng tập trung vào sứ mệnh trên không gian".

Sau những căng thẳng chính trị giữa Nga-Ukraine, người đứng đầu cơ quan vũ trụ của Nga Roscosmos Dmitry Rogozin đã từ chối phóng tải vệ tinh của công ty Anh và ngừng cung cấp động cơ tên lửa do Nga chế tạo cho khách hàng Mỹ và đe dọa cắt đứt quan hệ với các đối tác Trạm vũ trụ quốc tế của họ, bao gồm NASA, New York Post thông tin.

Trong hơn 20 năm, NASA (Mỹ) và Roscosmos (Nga) đã làm việc cùng nhau để xây dựng và duy trì phòng thí nghiệm quay quanh Trái Đất. Các mô-đun đầu tiên là của Mỹ và Nga. Hai phi hành gia đầu tiên bước vào trạm vũ trụ khi đèn được bật sáng cùng là một phi hành gia người Mỹ và người Nga...



