Nếu Liverpool lại thua, Arne Slot sẽ biện minh theo cách nào?

Sau các thất bại trước Crystal Palace và Chelsea tại Premier League, HLV Arne Slot than thở rằng Liverpool thiếu may mắn trong dứt điểm trước khi nhận những bàn thua phút cuối. Đến trận thua MU, chiến lược gia người Hà Lan tiếp tục viện dẫn những cơ hội bị bỏ lỡ, 3 lần sút trúng khung gỗ và sự vượt trội trong mọi chỉ số tấn công.

Rồi các thất bại tiếp tục đến, và Slot đưa ra lời bào chữa mới, rằng vì lý do nào đó Liverpool liên tục phải đá sân khách. Khi cảm thấy điều này hơi thuyết phục, bởi mùa trước The Reds là đội chơi xa nhà tốt nhất (giành được 38 điểm, nhiều hơn bất cứ đội nào khác tại Premier League), ông chuyển sang ca thán về việc các đối thủ chơi tiêu cực.

"Những lần chúng tôi mất điểm, nguyên nhân một phần đến từ chiến thuật của đối thủ", Slot nói, "Thật đáng thương hại. Họ kéo đội hình xuống thấp và liên tục khiến trận đấu bị gián đoạn. Thủ môn đột nhiên sẽ cảm thấy có vấn đề hoặc họ mất một phút để thực hiện quả ném biên. Bạn không thể nghĩ ra chiến lược nào để chống lại điều đó. Thực sự đáng thất vọng".

Liverpool đang mất kiểm soát ở các trận đấu cũng như tiến trình của họ trong mùa giải.

Có thể Slot đúng, nhưng ông không thể ngăn các đối thủ chơi theo cách đó khi họ nhận ra đây là phương án hữu dụng để đánh bại nhà vô địch. Điều cần làm là tìm ra giải pháp, và HLV người Hà Lan chưa thể. Thay vào đó, ông lại đưa ra những quyết định sai.

Trong bối cảnh sa sút ở Premier League, mặt trận League Cup có thể mang tới danh hiệu. Liverpool cũng cần chiến thắng để xoa dịu cuộc khủng hoảng, tạo đà cho một sự trở lại. Vậy mà Slot lại thực hiện tới 10 thay đổi trong cuộc tiếp đón Crystal Palace so với trận trước đó. Đáng ngạc nhiên, những cái tên được lựa chọn chủ yếu đến từ Học viện. Kết quả không có gì ngạc nhiên, các măng non của Liverpool bị đánh bại tan tác.

Một lần nữa Slot lại tìm ra lý do để biện minh. Lần này, ông ca thán Liverpool không có chiều sâu đội hình tương tự Man City và Chelsea, những đội cũng xoay tua đội hình song vẫn bao gồm những nhân tố chất lượng. Trong khi đó, The Reds buộc phải dùng dàn cầu thủ vô danh chưa bước sang tuổi 20.

7 trận gần nhất, Liverpool chỉ thắng 1 trong khi thua tới 6.

Tuyên bố này khiến tất cả phải sửng sốt, bởi Liverpool đã chi ra 446 triệu bảng để tạo nên kỳ chuyển nhượng xa hoa. Họ mua Florian Wirtz với giá 116,5 triệu bảng, chi tiếp 79 triệu bảng cho Hugo Ekitike và thiết lập kỷ lục mới 125 triệu bảng để mang về Alexander Isak. Lưu ý, mức phí chuyển nhượng của Isak cao hơn tổng số tiền mà 10 CLB ở Ngoại hạng Anh đã chi ra trong toàn bộ kỳ chuyển nhượng.

Có lẽ Slot cũng cảm thấy việc so sánh đội hình Liverpool với các đối thủ cạnh tranh là không phù hợp, và có thể khiến các ông chủ không vui, nên đã rút lại những lời bình luận này vào thứ Sáu. "Tôi hoàn toàn hài lòng với đội bóng, với chất lượng đang có cũng như chiến lược, chính sách của CLB", ông chia sẻ, nhưng vẫn không quên cái cắm một số lý do, "Nếu có vấn đề, chỉ là việc không phải cầu thủ nào cũng có sự chuẩn bị trọn vẹn trước mùa giải hoặc tránh được các chấn thương".

Sau chuỗi toàn thắng 7 trận đầu mùa, Liverpool chỉ thắng 1 trong 7 trận đã qua (thua toàn bộ 6 trận còn lại). Bằng mọi thứ có thể, Slot phải cải thiện ngay hiện trạng và ngừng đổ lỗi. Ban lãnh đạo The Reds vẫn chưa đánh mất sự ủng hộ đối với ông. HLV người Hà Lan cho biết, ông nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ thượng tầng và duy trì mối quan hệ gắn bó với Giám đốc thể thao Richard Hughes cũng như Giám đốc điều hành bóng đá Michael Edwards.

Tuy nhiên, như chính Slot cũng thừa nhận, "chúng tôi vẫn nói chuyện về các trận đấu, có điều sẽ thú vị hơn nếu đó là các trận thắng".