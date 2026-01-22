“Hồng Đăng trở lại màn ảnh là cái duyên, mong khán giả đón nhận”

Chiều 22/1, bộ phim truyền hình Đồng Hồ Đếm Ngược do đạo diễn Bùi Tiến Huy thực hiện đã chính thức ra mắt báo chí, truyền thông trong buổi họp báo công bố dự án. Bên cạnh những chia sẻ xoay quanh nội dung, dàn diễn viên và quá trình thực hiện phim, một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông chính là khả năng diễn viên Hồng Đăng tái xuất màn ảnh nhỏ.

Họp báo ra mắt phim Đồng Hồ Đếm Ngược

Trước đó, trong quá trình ghi hình Đồng Hồ Đếm Ngược, một số hình ảnh hậu trường do ekip đăng tải đã gây chú ý khi xuất hiện khoảnh khắc Hồng Đăng có mặt tại bối cảnh quay. Chi tiết này nhanh chóng làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc nam diễn viên có thể tham gia dự án, đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài vắng bóng trên truyền hình.

Hồng Đăng từng xuất hiện trên phim trường Đồng Hồ Đếm Ngược

Tại họp báo, khi được hỏi trực tiếp về việc Hồng Đăng có góp mặt trong Đồng Hồ Đếm Ngược hay không, đạo diễn Bùi Tiến Huy từ chối đưa ra câu trả lời cụ thể. Tuy nhiên, ở góc độ cá nhân, anh dành nhiều lời nhận xét tích cực cho đồng nghiệp và chia sẻ thẳng thắn quan điểm của mình:

"Tôi không thể trả lời trực tiếp rằng có hay không sự xuất hiện của Hồng Đăng ở phim này và tôi sẽ nói quan điểm cá nhân một đạo diễn đã cộng tác với Hồng Đăng 15 năm. Năm 2010, Hồng Đăng hợp tác với tôi lần đầu trong phim Cầu Vồng Tình Yêu. Hồng Đăng là diễn viên giỏi, đặc biệt ở thể loại phim tình cảm, đòi hỏi diễn xuất bằng ánh mắt. Bạn ấy cũng rất chuyên nghiệp, đó là điều tôi đánh giá được sau 7 lần làm phim chung. Gần nhất, ở phim Thương Ngày Nắng Về, Hồng Đăng từ Tây Ban Nha vẫn thu tiếng gửi về để hoàn thiện tập cuối. Tôi đánh giá về Hồng Đăng là như thế."

Đặc biệt Bùi Tiến Huy còn nhấn mạnh việc mong chờ khán giả mở lòng nếu Hồng Đăng thực sự tái xuất:

"Nếu như trong tương lai gần VFC có phim nào Hồng Đăng tham gia thì tôi nghĩ phim đó cần Hồng Đăng và đó là cái duyên của Hồng Đăng, đến lúc đó mong khán giả mở lòng đón nhận."

Đạo diễn Bùi Tiến Huy chia sẻ về Hồng Đăng

Như vậy, phải chờ đến khi Đồng Hồ Đếm Ngược chính thức lên sóng, khán giả mới có câu trả lời rõ ràng về vai trò của Hồng Đăng trong bộ phim, cũng như liệu đây có phải là dấu mốc cho sự trở lại của nam diễn viên trên màn ảnh nhỏ hay không.

Bên cạnh câu chuyện xoay quanh dàn diễn viên, Đồng Hồ Đếm Ngược cũng gây chú ý nhờ nội dung mang màu sắc giả tưởng - tâm lý. Phim xoay quanh Thành, một thanh niên trẻ đang rơi vào khủng hoảng cuộc đời và từng tuyệt vọng tìm đến cái chết. Biến cố xảy ra khi anh được chú chó Coddy cứu sống, từ đó Thành bất ngờ có khả năng giao tiếp với Cody và nhìn thấy số ngày còn lại trong cuộc đời của người khác.

Hình ảnh trong phim

Bi kịch lớn nhất ập đến khi Thành phát hiện thời gian sống của người mẹ mà anh yêu thương nhất đang dần cạn kiệt. Nhờ Coddy kết nối, Thành gặp được Thần Chết và thực hiện một bản giao kèo luân chuyển thời hạn sống để cứu mẹ mình. Từ đây, hành trình của Thành cùng chú chó Coddy và cô bé hàng xóm Hà Chi mở ra chuỗi thử thách, mỗi thử thách là một đời sống thu nhỏ, đặt các nhân vật trước những lựa chọn khó khăn về tình thân, đạo đức và giá trị con người.