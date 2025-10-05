Nếu bụng xuất hiện 5 dấu hiệu này, chỉ e là bên trong các khối u đã "lúc nhúc"

Bụng là khu vực chứa nhiều cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể. Từ gan, tụy, dạ dày đến ruột và buồng trứng, tất cả đều nằm ẩn sâu bên trong nên rất khó để nhận biết khi có vấn đề. Nhiều người chỉ nghĩ cảm giác khó chịu hay thay đổi ở bụng là do tăng cân hoặc ăn uống thất thường, nhưng thực tế đôi khi đó là lời cầu cứu thầm lặng từ bên trong cơ thể bởi khối u.

Các bác sĩ cảnh báo rằng nhiều loại ung thư nội tạng như ung thư gan, dạ dày, tụy, buồng trứng hay đại trực tràng đều có thể bắt đầu bằng những dấu hiệu rất nhỏ ở vùng bụng. Chúng thường bị bỏ qua cho đến khi khối u phát triển mạnh và gây biến chứng nghiêm trọng. Nếu bụng xuất hiện 5 dấu hiệu sau, rất có thể bên trong đang tiềm ẩn những “vị khách” nguy hiểm mà bạn không hề hay biết:

1. Bụng to bất thường dù không tăng cân

Nếu bạn nhận thấy bụng mình phình to trong khi cân nặng không đổi, hãy đặc biệt lưu ý. Đây có thể là dấu hiệu của tình trạng cổ trướng. Tức là hiện tượng tích tụ dịch trong khoang bụng do các cơ quan bên trong bị tổn thương. Nhiều bệnh nhân ung thư gan, ung thư tuyến tụy hoặc ung thư buồng trứng đều từng có biểu hiện bụng sưng lên, cảm giác nặng tức và căng cứng.

Ảnh minh họa

Nguyên nhân là các khối u phát triển nhanh, xâm lấn khiến tuần hoàn máu và bạch huyết bị cản trở, dẫn đến dịch tích tụ trong ổ bụng. Cổ trướng cũng có thể kèm theo chán ăn, khó thở, mệt mỏi kéo dài. Ngoài ra, bụng to còn có thể đến từ béo bụng, hội chứng buồng trứng đa nang hoặc bệnh gan nhiễm mỡ.

2. Đau bụng âm ỉ hoặc dữ dội từng cơn

Đau bụng kéo dài không rõ nguyên nhân là tín hiệu cơ thể đang có tổn thương sâu bên trong. Nếu cơn đau khu trú ở vùng bụng trên, lan ra lưng hoặc kèm buồn nôn, đó có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tụy, ung thư gan hoặc ung thư dạ dày. Trong nhiều trường hợp, cơn đau trở nên dữ dội hơn vào ban đêm do khối u chèn ép dây thần kinh.

Cảm giác đau cũng có thể thay đổi tùy vị trí khối u, ví dụ đau âm ỉ vùng hạ sườn phải trong ung thư gan hay đau quặn từng cơn ở giữa bụng trong ung thư ruột. Tuy nhiên, đau bụng cũng có thể do viêm loét dạ dày, sỏi mật, rối loạn tiêu hóa hoặc hội chứng ruột kích thích - những bệnh lý không phải do khối u ác tính.

3. Nổi u cục hoặc hạch ở bụng

Khi sờ thấy một khối cứng hoặc u lồi lên ở bụng, đặc biệt là khối không di động, hãy nghĩ ngay đến nguy cơ ung thư nội tạng. Với ung thư gan, u thường nằm ở vùng bụng trên bên phải, ranh giới không rõ. Với ung thư buồng trứng, khối u xuất hiện ở vùng bụng dưới, có thể khiến bụng phình nhẹ. Còn trong ung thư dạ dày hoặc đại trực tràng, u thường khiến bụng có cảm giác căng tức, chướng lên rõ rệt.

Các khối u này hình thành khi tế bào ung thư tăng sinh vượt kiểm soát, tạo nên mô đặc cứng. Cảm giác sờ vào đau hoặc không đau tùy từng vị trí. Ngoài nguyên nhân ung thư, nổi u bụng còn có thể do u mỡ, nang buồng trứng, thoát vị hoặc viêm hạch bạch huyết.

4. Da bụng chuyển màu vàng

Da vàng là một dấu hiệu quan trọng phản ánh chức năng gan hoặc đường mật có vấn đề. Khi tế bào ung thư tấn công gan, tuyến tụy hoặc ống mật, dòng chảy của mật bị tắc nghẽn khiến bilirubin - sắc tố mật tăng cao trong máu. Lúc này da, củng mạc mắt và vùng bụng có thể chuyển sang màu vàng sậm, kèm nước tiểu sẫm và phân bạc màu.

Tình trạng vàng da còn đi kèm ngứa ngáy, mệt mỏi và chán ăn. Tuy nhiên, da vàng không phải lúc nào cũng do ung thư. Một số bệnh lý khác như viêm gan virus, sỏi mật, viêm túi mật hay tác dụng phụ của thuốc cũng có thể gây ra triệu chứng tương tự.

5. Bụng đầy chướng, buồn nôn hoặc nôn mửa

Ảnh minh họa

Khi khối u phát triển trong đường tiêu hóa, nó có thể làm cản trở quá trình di chuyển của thức ăn, gây đầy hơi, buồn nôn hoặc nôn liên tục. Ung thư dạ dày, ung thư ruột, thậm chí ung thư gan đều có thể khởi phát với biểu hiện này. Trong trường hợp nặng, bệnh nhân nôn ra máu hoặc chất có mùi hôi tanh do khối u bị hoại tử.

Tình trạng nôn mửa kéo dài còn khiến cơ thể mất nước, suy kiệt, chán ăn và giảm cân nhanh chóng. Ngoài ung thư, các nguyên nhân khác có thể gây ra tình trạng này gồm viêm dạ dày, tắc ruột, ngộ độc thực phẩm hoặc rối loạn tiêu hóa.