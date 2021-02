Nếu bạn nghĩ mình có 1 ngày tệ hại, hãy xem 19 bức ảnh sau để thấy khối kẻ còn xui hơn

Nhiều người cho rằng để có 1 ngày may mắn, bạn cần phải biết xem ngày, xem giờ, tránh những ngày xui xẻo hay giờ xui xẻo ra thì sẽ tăng khả năng thành công.

Bên cạnh đó, cũng có người lại khẳng định may mắn chính là do mình tạo ra. Nếu bản thân đã có sự chuẩn bị tốt thì chẳng có lý do gì bạn lại không đạt được những gì bạn muốn.

Trong khi đó, một số người cho rằng việc có 1 ngày may mắn hay 1 ngày tệ hại phụ thuộc phần lớn vào thái độ của bạn. Nếu có cách nhìn cuộc sống tích cực thì chưa chắc những chuyện không tốt hoàn toàn là điều xui xẻo. Biết đâu, chúng sẽ là tiền đề để ngày mai bạn gặt hái được những thành tựu lớn hơn.

Có lẽ những ý kiến trên đây đều có cái lý riêng của nó. Tuy nhiên, có 1 điều không thể phủ nhận được, chính là ai cũng sẽ có những ngày may mắn và những ngày chưa được như ý lắm. Quan trọng là bạn hãy luôn vui vẻ và giữ được sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhất định bạn sẽ thu xếp được mọi chuyện ổn thỏa mà thôi.

Nếu bạn vẫn thấy chưa ổn, hãy chiêm ngưỡng chùm ảnh do Bright Side tổng hợp lại để thấy rằng, bạn vẫn còn may mắn hơn khối người bên dưới. Cuối cùng, chúng tôi chúc các bạn có 1 năm mới Tân Sửu 2021 bình an, hạnh phúc, nhiều sức khỏe và may mắn nhé.

1. Nguyên cả 1 cái ban công rơi xuống đấy chứ ít gì đâu. Nhìn đã thấy xót xa rồi.

2. Chắc chú ngựa nghĩ mình là con chó. Haizz. Đúng là sai 1 ly, đi 1 cái cánh cửa.



3. Thôi thế là xong cốc sinh tố dâu ngon lành!

4. Chắc nửa năm sau không dám uống cà phê nữa.

5. Đường với chả sá, Mẹc ơi là Mẹc.

6. Anh hùng thì không bao giờ ngủ, vì còn bận nghịch dại mà.

7. Hy vọng là cô ấy kịp nhìn trước khi bước ra.

8. Cái kết không được đẹp lắm sau 1 ngày đánh golf mệt nhoài.

9. Đúng là số xui xẻo thì có đứng đâu vẫn cứ xui.

10. Ôi không, chuyện quái gì xảy ra thế này?

11. Bức ảnh đủ khiến bất cứ ai ngã quỵ sau 1 ngày làm việc mệt mỏi và trở về nhà.

12. Bây giờ người ta chơi lướt sóng kiểu này nữa hả?

13. Nhìn thế này đảm bảo còn tỉnh ngủ hơn cả việc uống 1 ly cà phê.

14. Thôi thế là kế hoạch làm 1 bồn tắm lãng mạn đi tong.

15. Chắc đậu nhầm chỗ có phong thủy không tốt rồi.

16. Không biết trèo thì lần sau đừng có cố nhé.

17. Nhìn cảnh này tôi muốn "khóc 1 dòng sông" quá đi.

18. Đường quang không đi mà anh nhất định phải leo trèo thế này nữa cơ.

19. Có 1 nỗi buồn mang màu vàng rất chói.

Theo Bright Side