Nền kinh tế TQ đang phát triển mạnh, "món quà lớn" Bắc Kinh dành cho Biden trước ngày nhậm chức?

Trong những tháng gần đây, tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ (RMB) so với Đô la Mỹ (USD) và các đồng tiền chủ chốt khác đã tăng mạnh. Tính đến thứ Hai (11/1), 1 USD trị giá 6,47 RMB so với 7,16 RMB vào cuối tháng 5/2020, gần với mức cao nhất trong hai năm rưỡi vừa qua.



Theo The New York Times (NYT-Mỹ), nhiều loại tiền tệ có xu hướng nhảy vọt về giá trị hơn nữa nhưng chính quyền Bắc Kinh từ lâu đã áp đặt các hạn chế đối với tỷ giá hối đoái của nước này, vì vậy bước nhảy vọt của RMB dường như là một sự thể hiện sức mạnh.

Việc RMB mạnh sẽ có tác động đến các công ty sản xuất hàng hóa ở Trung Quốc, và những công ty như vậy thường là một tập đoàn lớn. Nó có thể khiến hàng hóa do Trung Quốc sản xuất trở nên đắt đỏ hơn đối với người tiêu dùng toàn cầu, mặc dù cho đến nay, hiệu ứng này vẫn chưa xuất hiện.

Tác động trực tiếp nhất có thể là ở Washington, nơi Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ vào Nhà Trắng vào tuần tới. Đối với các chính phủ trước đây, RMB phá giá sẽ khiến Washington tức giận. Việc RMB tăng giá có thể không xoa dịu quan hệ căng thẳng giữa hai nước nhưng nó có thể loại bỏ một vấn đề tiềm ẩn trong tay Biden.

Trong những tháng gần đây, tỷ giá hối đoái của RMB so với USD và các đồng tiền chủ chốt khác đã tăng mạnh. Ảnh: NYT

Tại sao Nhân dân tệ tăng giá?

NYT cho rằng, lý do rất đơn giản: Trung Quốc là điểm sáng hiếm hoi khi nền kinh tế của các khu vực khác trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề.

Hiện nay, các nhà máy Trung Quốc hoạt động hết công suất. Người tiêu dùng trên khắp thế giới - nhiều người bị mắc kẹt ở nhà hoặc không thể mua vé máy bay hoặc vé tàu để đi du lịch - đang mua tất cả máy tính, tivi, đèn selfie hình cầu, ghế xoay, dụng cụ làm vườn và các thiết bị gia dụng khác mà họ có thể mua do Trung Quốc sản xuất. Theo dữ liệu do Jefferies & Co. thu thập, thị phần xuất khẩu thế giới của Trung Quốc đã tăng lên mức kỷ lục 14,3% trong tháng 9/2020.

Các nhà đầu tư cũng muốn đầu tư vào Trung Quốc, hoặc ít nhất là vào các khoản đầu tư liên quan đến RMB. Với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ, ngân hàng trung ương Trung Quốc có không gian để tăng lãi suất so với châu Âu và Mỹ - nơi các ngân hàng trung ương đã giữ lãi suất ở mức thấp trong lịch sử để hỗ trợ tăng trưởng.

Do USD giảm giá nên xu hướng hiện tại của RMB đang có vẻ mạnh hơn. Các nhà đầu tư đang đặt cược rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ phục hồi trong năm nay, vì vậy nhiều người đang bắt đầu chuyển tiền khỏi nhưng nơi trú ẩn an toàn dựa trên USD, chẳng hạn như trái phiếu kho bạc Mỹ, đặt cược vào những khoản cược rủi ro hơn.

Tất cả những điều này đã khiến tiền đổ vào Trung Quốc, vốn thường góp phần vào việc tăng giá tiền tệ của một quốc gia.

Bắc Kinh đã làm gì cho điều này?

Không nhiều, ít nhất là cho đến bây giờ.

Từ lâu, chính phủ Trung Quốc đã kiểm soát chặt chẽ tỷ giá RMB, một phần bằng cách hạn chế quy mô xuất khẩu tiền tệ. Với những công cụ này, ngay cả khi RMB đáng lẽ phải tăng giá, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã giữ cho đồng này yếu hơn so với USD trong nhiều năm. RMB mất giá giúp các nhà máy Trung Quốc giảm giá khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài.

Có vẻ như các nhà máy Trung Quốc không cần đến sự trợ giúp kiểu này nữa. Ngay cả khi RMB tăng giá, xuất khẩu của Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng đột biến.

Với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ, ngân hàng trung ương Trung Quốc có không gian để tăng lãi suất so với châu Âu và Mỹ. Ảnh: Bloomberg

Shaun Roache, nhà kinh tế trưởng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của S&P Global, cho biết Mỹ chiếm thị phần rất lớn trong nhóm khách hàng của mình, nhiều người đã định giá doanh nghiệp của họ bằng USD thay vì RMB. Điều này có nghĩa là mặc dù biên lợi nhuận của các nhà máy Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng, nhưng người mua hàng Mỹ sẽ không nhận thấy sự chênh lệch về giá cả và sẽ tiếp tục mua.



Một đồng tiền mạnh cũng tốt cho Trung Quốc. Người tiêu dùng Trung Quốc có khả năng mua hàng nhập khẩu tốt hơn, điều này đã giúp Bắc Kinh nuôi dưỡng một thế hệ người tiêu dùng mới. Điều này có vẻ tốt đối với các nhà kinh tế và hoạch định chính sách, những người từ lâu đã thúc giục Trung Quốc nới lỏng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với hệ thống tài chính của chính mình.

RMB mạnh cũng có thể giúp Trung Quốc tăng sức hấp dẫn của đồng tiền này đối với các công ty và nhà đầu tư ưa kinh doanh bằng USD. Từ lâu, Trung Quốc đã tìm cách làm cho đồng tiền của mình trở nên toàn cầu hơn để tăng ảnh hưởng quốc tế, mặc dù mong muốn kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng RMB thường làm nản lòng tham vọng của họ.

Becky Liu, trưởng bộ phận chiến lược vĩ mô của Trung Quốc tại Ngân hàng Standard Chartered cho biết: "Đây chắc chắn là cơ hội để Trung Quốc thúc đẩy quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ".

Tuy nhiên, NYT cho rằng, nếu RMB tăng giá quá nhanh, các nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể dễ dàng vào cuộc và chấm dứt xu hướng này.

Tại sao điều này lại giúp ích cho Biden?

Những người chỉ trích Bắc Kinh trong Quốc hội và chính phủ Mỹ từ lâu đã cáo buộc chính phủ Trung Quốc thao túng tiền tệ một cách thiếu công bằng và làm tổn thương các nhà sản xuất Mỹ.

Vào đỉnh điểm của cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ, Bắc Kinh đã cho phép RMB giảm giá tới ngưỡng tâm lý quan trọng là 1 USD tương đương 7 RMB. Điều này khiến chính quyền Tổng thống Donald Trump liệt Trung Quốc vào danh sách quốc gia thao túng tiền tệ .

Hiện tại, khi chính quyền mới chuẩn bị bước vào Nhà Trắng, các chuyên gia đang tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy động thái nới lỏng của Bắc Kinh. Ít nhất, một đồng Nhân dân tệ mạnh có thể loại bỏ một trong những vấn đề của Biden.

Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan cho rằng một đồng Nhân dân tệ mạnh là đủ để hàn gắn mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Eswar Prasad, người từng phụ trách khu vực Trung Quốc của Quỹ tiền tệ quốc tế, cho biết: "Để quan hệ Trung-Mỹ khôi phục bình ổn, không chỉ đơn thuần là tiền tệ tăng giá, mặc dù điều này chắc chắn có thể loại bỏ được một trong những vấn đề bùng nổ tiềm tàng giữa hai nước".