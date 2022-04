Năm 2015, Park So Dam từng phải cạo đầu khi vào vai Young Sin trong phim điện ảnh Mục Sư (The Priests). Sự hi sinh vì vai diễn và diễn xuất tuyệt vời trong tác phẩm đã giúp Park So Dam thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Rồng Xanh.