Gia đình ông Trần ở Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc đã trải qua một đêm kinh hoàng khi tất cả đều bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO) sau bữa tối tại nhà.

Theo báo cáo của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc và Tây y Ôn Châu, gia đình ông Trần cùng nhau ăn tối tại nhà. Đến đêm, 5 thành viên đều có triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa, rối loạn ý thức, nên đến bệnh viện điều trị.

Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ họ bị ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy cả gia đình bị nhiễm độc khí carbon monoxide mức độ nặng. Xét nghiệm máu cho thấy lượng carboxyhemoglobin của các thành viên tăng cao, hơn 12,8% so với bình thường.

Chẩn đoán của bác sĩ khiến ông Trần thấy khó tin. Ông nhớ lại rằng gia đình chỉ sử dụng bếp gas để nấu ăn tại nhà. Sau khi ăn xong, họ đi ngủ ngay. Tuy nhiên, bác sĩ lưu ý một chi tiết, do thời tiết nóng nực, họ đã bật điều hòa cả ngày và đóng kín cửa.

Nấu ăn trong phòng điều hòa, cả gia đình 5 người suýt trả giá bằng tính mạng. Ảnh minh họa.

Bác sĩ Trì Đông - Trưởng Khoa Cấp cứu phân tích của bệnh viện cho biết, gia đình ông Trần sử dụng bếp gas trong không gian kín, cửa đóng và điều hòa bật liên tục. Điều này dẫn đến sự tích tụ khí CO, tình trạng thông gió kém khiến cả nhà bị nhiễm độc.

Ngộ độc CO cấp tính là tình trạng thiếu ôxy cấp tính do hít phải một lượng lớn khí CO trong thời gian ngắn, triệu chứng chủ yếu là thiếu ôxy não. Carbon monoxide khi vào máu sẽ nhanh chóng kết hợp với hemoglobin, tạo thành carboxyhemoglobin, ngăn cản sự kết hợp của ôxy với hemoglobin, khiến hemoglobin mất khả năng vận chuyển ôxy, từ đó gây ra thiếu ôxy cho các cơ quan.

Nếu không cấp cứu kịp thời, tình trạng ngộ độc khí CO sẽ dẫn đến tử vong.

Ngộ độc CO chủ yếu biểu hiện dưới dạng triệu chứng thiếu oxy ở nhiều hệ thống khác nhau. Ngộ độc càng nghiêm trọng thì các triệu chứng càng nguy hiểm. Mức độ ngộ độc liên quan đến nồng độ carbon monoxide mà bệnh nhân hít vào, thời gian tiếp xúc với môi trường và tình trạng sức khỏe của chính người đó.

Người ngộ độc nhẹ sẽ bị thiếu oxy não và có thể xảy ra các triệu chứng như chóng mặt và nhức đầu, chóng mặt, ù tai, buồn nôn và nôn. Ngộ độc vừa phải có thêm biểu hiện đỏ mặt, mệt mỏi, đổ mồ hôi nhiều, hôn mê hoặc lú lẫn. Bệnh nhân bị ngộ độc nặng có thể bị phù phổi, phù não, hôn mê, rối loạn ý thức, thậm chí tử vong.

Bác sĩ nhắc nhở mọi người khi sử dụng bếp ga hoặc các thiết bị đốt năng lượng khác phải chú ý thông gió tốt. Trong trường hợp nghi ngờ bị ngộ độc, hãy thực hiện ba biện pháp quan trọng:

- Di chuyển ngay ra khỏi khu vực nhiễm khí, đến nơi có không khí trong lành.

- Mở cửa sổ để tăng cường thông gió.

- Tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức dù các triệu chứng có vẻ nhẹ.