Napoli phải đối đầu với Inter Milan vào thời điểm tồi tệ

Nhà vô địch Napoli đối đầu với Inter Milan vào thời điểm không thể tồi tệ hơn sau 2 thất bại liên tiếp.

Thảm bại tại Eindhoven là trận thua thứ 2 liên tiếp của Napoli - sau trận thua Torino cuối tuần trước tại Serie A - khi đội bóng này đang chật vật đối phó với cuộc khủng hoảng chấn thương trong lúc sự hòa nhập của một số gương mặt mới chưa tốt. Nhưng Conte thừa nhận: “Chúng tôi đã bổ sung 9 cầu thủ vào mùa hè, điều này đã khiến chúng tôi mất đi sự gắn kết. Những cầu thủ cũ, bao gồm cả tôi, cần tìm lại tinh thần, trong khi những cầu thủ mới cần học cách hòa nhập, khiêm tốn và bình tĩnh”.

Tin vui cho Conte khi đã chào đón sự trở lại của tiền vệ giàu ảnh hưởng Scott McTominay trong trận đấu với PSV, trong khi chân sút sung mãn Rasmus Hojlund có thể trở lại sau chấn thương trong trận đấu với Inter Milan. Hiện tại chỉ còn Romelu Lukaku, Stanislav Lobotka và Amir Rrahmani vẫn chưa thể ra sân do chấn thương dài hạn.

Inter Milan và Napoli, những đội đang có cùng 15 điểm, đã chia sẻ danh hiệu Serie A trong 3 năm qua - với Inter vô địch vào năm 2024, chen giữa 2 chiến thắng của Napoli. Đây là màn đối đầu đáng nhớ của Conte, người đã dẫn dắt Inter đến chức vô địch Italy năm 2021. Vào lúc này, phong độ của Inter là tốt hơn hẳn khi đang có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Gần nhất họ đã đánh bại một đối thủ cạnh tranh danh hiệu khác là AS Roma, trước khi đánh bại Union Saint-Gilloise 4-0 ở Champions League vào thứ Ba. Thủ môn Yann Sommer của Inter đang chứng tỏ gần như bất khả chiến bại trong mùa giải này. Chốt chặn 36 tuổi đã có một số pha cứu thua xuất sắc trước Roma, giúp đội giành chiến thắng 1-0, và Inter chỉ để thủng lưới 1 bàn trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

HLV Massimiliano Allegri và AC Milan có thể nâng cách biệt lên 4 điểm khi tiếp đón đội chót bảng Pisa.

Khi Inter và Napoli ra sân, họ có thể đã thấy AC Milan bứt phá ở ngôi đầu. Rossoneri đang độc chiếm vị trí dẫn đầu với 16 điểm, và cách biệt với nhóm bám đuổi có thể nâng lên thành 4 điểm sau khi tiếp đón đội bóng mới thăng hạng Pisa - đội chưa biết thắng và đang xếp chót bảng với chỉ 3 điểm - trong trận đấu sớm nhất vòng 8 vào thứ Sáu. Milan được đánh giá rất cao sẽ đánh bại Pisa, nhưng trận thua duy nhất của họ trong mùa giải này lại đến ngay trong ngày khai mạc trước một ‘tân binh’ khác là Cremonese.

HLV Massimiliano Allegri cũng có một danh sách chấn thương khủng khiếp. Ngoài Christian Pulisic, Rossoneri cũng sẽ vắng mặt Adrien Rabiot, Ardon Jashari và Pervis Estupinan, trong khi Christopher Nkunku và Ruben Loftus-Cheek cũng chưa hoàn toàn bình phục. Tuy nhiên, đội khách Pisa cũng gặp bất lợi lớn khi người hâm mộ của họ (cùng với Hellas Verona) đã bị cấm tham dự các trận đấu trên sân khách trong 3 tháng sau vụ đụng độ cuối tuần trước. Lệnh cấm bắt đầu với trận đấu của Pisa tại Milan.

AS Roma, đội xếp thứ 4 với 15 điểm, sẽ có chuyến làm khách khó khăn tại Sassuolo - đội đang xếp giữa bảng xếp hạng với 10 điểm - vào Chủ nhật. Ra sân muộn hơn trong cùng ngày, HLV Igor Tudor cùng Juventus phải chịu áp lực không ông trở lại sân của CLB cũ Lazio. Tudor đã từ chức HLV của Lazio vào năm 2024 chỉ sau 3 tháng dẫn dắt. Juventus hiện đã kém ngôi đầu của Milan đến 4 điểm, và đội cũng đang sa sút khi chưa giành chiến thắng nào kể từ ngày 13-9.

Atalanta dù đang xếp vị trí thứ 8 với 11 điểm, nhưng tự hào là đội duy nhất còn bất bại tại Serie A mùa giải này. Ảnh hưởng đến vị trí của Atalanta là việc họ có quá nhiều trận hòa, 5 lần chia điểm sau 7 vòng đấu là nhiều nhất tại giải. Và thật thú vị khi vào thứ Bảy, Atalanta sẽ đến làm khách trên sân của Cremonese, đội có nhiều trận hòa thứ 2 của giải (4 trận, bằng với Hellas Verona).

Cầu thủ chạy cánh Riccardo Orsolini của Bologna đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Serie A với 5 lần lập công. Cầu thủ 28 tuổi này đã ghi bàn trong cả 4 trận đấu gần nhất tại Serie A, và vào Chủ nhật, anh đang hướng đến việc tiếp tục chuỗi trận ấn tượng đó trên sân Fiorentina đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, Bologna có thể gặp bất lợi lớn khi HLV Vincenzo Italiano gần như chắc chắn sẽ vắng mặt, ông đang phải nằm viện vì bệnh viêm phổi trước chuyến làm khách đến sân của CLB cũ Fiorentina.