Nắng nóng tấn công lục địa Á - Âu

Đầu tuần này, một khối không khí nóng từ Bắc Phi đã mang nhiệt độ lên đến 36-44 độ C đến bán đảo Iberia ở châu Âu, khiến các quốc gia ở khu vực này là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Theo Euronews hôm 4-8, Bồ Đào Nha đã ban hành lệnh hạn chế ra vào rừng, một phần của kế hoạch phòng chống cháy rừng. Cảnh báo đỏ được ban hành cho 5 quận phía Bắc của Bồ Đào Nha cho đến ngày 5-8 trong khi phần lớn diện tích còn lại của đất nước ở mức cam, có thể duy trì đến ngày 7-8.

Trong khi đó, Tây Ban Nha đang trải qua đợt nắng nóng mùa hè thứ hai, dự kiến kéo dài đến cuối tuần này. Bộ Y tế Tây Ban Nha đã ban hành cảnh báo sức khỏe "nguy cơ đỏ" ở hàng trăm thành phố.

Một người đi xe đạp tại TP Seville thuộc vùng Andalusia - Tây Ban Nha hôm 4-8, nơi nhiệt độ thời gian này có khi vượt 40 độ C Ảnh: AP

Báo The Guardian cho hay các quốc gia Bắc Âu đang trải qua đợt nắng nóng "chưa từng có" khi nhiệt độ tăng cao và kéo dài do ô nhiễm carbon tiếp tục lan rộng. Nhiệt độ vượt quá 30 độ C ở một số vùng của Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển, cao hơn đáng kể so với nhiệt độ mùa hè trung bình (khoảng 13-18 độ C) nơi đây. Phần Lan đang trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt và kéo dài nhất từ trước đến nay với mức nhiệt vượt quá 30 độ C trong 22 ngày liên tiếp. Na Uy tương tự với 13 ngày trong tháng 7.

Còn tại Thụy Điển, các thành phố Haparanda và Jokkmokk tháng trước đã trải qua đợt nắng nóng kéo dài lần lượt 14 và 15 ngày liên tiếp, điều chưa từng được ghi nhận ở đây trong hơn 100 năm qua.

Còn ở châu Á, Nhật Bản đã ban hành cảnh báo nắng nóng nguy hiểm hôm 5-8 khi mức nhiệt vượt quá 41 độ C bao trùm một số khu vực thuộc vùng Kanto. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết hệ thống áp cao sẽ tiếp tục gây thời tiết nóng và nắng ở các khu vực xung quanh đảo chính Honshu. Một số thành phố ở các tỉnh Ishikawa, Gunma và Saitama cũng ghi nhận mức nhiệt "nguy hiểm đến tính mạng": 40 độ C trở lên - vào cùng ngày.