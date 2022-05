Nắng nóng ở Ấn Độ "thách thức giới hạn sống sót của con người"

CNN hôm nay (3/5) dẫn tin từ Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết, nhiệt độ cao nhất trung bình hàng ngày ở vùng Tây Bắc và miền Trung Ấn Độ trong tháng 4/2022 được ghi nhận đạt mức kỉ lục trong vòng 122 năm qua, ở mức lần lượt là 35,9 và 37,78 độ C.



Theo các nhà khí tượng học, tháng 4 vừa qua, thủ đô New Delhi của Ấn Độ ghi nhận 7 ngày liên tiếp có nhiệt độ trên 40 độ C, cao hơn 3 độ C so với nhiệt độ trung bình tháng.

Tuần trước, một đám cháy kinh hoàng bùng lên tại bãi rác khổng lồ cao hơn tòa nhà 17 tầng (73 m) và rộng hơn 50 sân bóng đá (4.572 m) ở ngoại ô New Delhi đã khiến không khí trong thành phố thêm phần ngột ngạt.

Tại nhiều địa phương, nắng nóng khiến trường học bị đóng cửa do các em học sinh không thể chịu được thời tiết khắc nghiệt. Nhiệt độ cao còn tàn phá cây trồng, khiến sản lượng lúa mỳ của Ấn Độ ở nhiều địa phương giảm tới 50%, dấy lên nguy cơ thiếu hụt lương thực.

Cảnh tượng núi rác khổng lồ bốc cháy giữa thời tiết nắng nóng ở New Delhi. Ảnh: Getty Images

Thời tiết cực đoan cũng kéo nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nhiều địa phương của Ấn Độ đối mặt tình trạng điện bị ngắt đến 8 giờ mỗi ngày, dù chính quyền khuyến cáo người dân ở trong nhà và uống đủ nước.

Ấn Độ mới đây thậm chí buộc phải hủy bỏ 650 chuyến tàu chở khách từ nay đến hết tháng 5/2022 để dọn đường cho nhiều chuyến tàu chở hàng hơn, trong bối cảnh New Delhi nỗ nực bổ sung lượng than dự trữ tại các nhà máy nhiệt điện.

Quốc gia láng giềng của Ấn Độ là Pakistan đang chứng kiến tình trạng tương tự. Dữ liệu của Cục Khí tượng Pakistan (PMD) cho thấy các thành phố Jacobabad và Sibi ở tỉnh miền Đông Nam Sindh ghi nhận mức nhiệt cao nhất là 47 độ C vào ngày 29/4.

PMD xác nhận đây là nhiệt độ cao nhất được ghi nhận ở bất kỳ thành phố nào ở Bắc Bán cầu trong ngày hôm đó. "Đây là lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, Pakistan trải qua thứ mà nhiều người gọi là 'năm không có mùa xuân'", Bộ trưởng Bộ Biến đổi khí hậu Pakistan, Sherry Rehman, mô tả.

Người dân Ấn Độ xếp hàng lấy nước sạch từ một xe bồn giữa trời nắng nóng. Ảnh: Getty Images

Thời tiết tại vùng Nam Á dự kiến sẽ chuyển biến tốt trong vài ngày nữa. Trong đó, ở vùng Tây Bắc Ấn Độ, nhiệt độ sẽ giảm từ 3 đến 4 độ C; còn nhiệt độ trung bình ở Pakistan sẽ duy trì ở mức 40 độ C.

Tuy vậy, giới chuyên gia vẫn cảnh báo cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay sẽ sớm gây ra các đợt nắng nóng thường xuyên hơn và kéo dài hơn, ảnh hưởng đến hơn một tỉ người riêng ở Ấn Độ và Pakistan.

Các chuyên gia cảnh báo thời tiết nắng nóng sẽ còn kéo dài ở Nam Á. Ảnh: Guardian

"Đợt nắng nóng này chắc chắn là chưa từng có", Tiến sĩ Chandni Singh, thành viên cấp cao của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) Ấn Độ, nói. "Chúng ta đã thấy sự thay đổi về cường độ, thời gian đến và thời lượng. Đây là điều đã được dự đoán và nó sẽ có những tác động lớn với sức khỏe".

Ông Singh cũng đề nghị chính phủ Ấn Độ hành động quyết liệt hơn để chuẩn bị cho những đợt nắng nóng sắp tới. "Chúng ta chưa có kế hoạch hành động", ông nói. "Điều duy nhất có thể làm là thích ứng. Đợt nắng nóng này thật sự đang thách thức giới hạn sống sót của con người".