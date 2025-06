Nắng nóng khốc liệt tại Nam Á

Cả Ấn Độ và Pakistan đều ghi nhận mức nhiệt vượt ngưỡng nguy hiểm, đe dọa sức khỏe cộng đồng và làm trầm trọng thêm áp lực môi trường tại các đô thị lớn.

Thủ đô New Delhi của Ấn Độ, nơi sinh sống của hơn 30 triệu người, đang oằn mình chống chọi với đợt nắng nóng lịch sử. Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) đã phát đi cảnh báo đỏ - mức cảnh báo cao nhất - trong ngày 11/6 tại thủ đô New Delhi. Nhiệt độ tại nhiều khu vực của New Delhi dao động từ 41oC - 45oC, cao hơn trung bình nhiều năm từ 3 - 4oC.

IMD cảnh báo rằng các điều kiện thời tiết hiện tại có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền. Giới chức y tế đã khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc với nắng trong khung giờ 12h - 16h, đồng thời tăng cường bổ sung nước và bảo vệ cơ thể khỏi tác động của bức xạ Mặt Trời.

Dự báo, đợt nắng nóng sẽ kéo dài đến ngày 12/6. Tuy nhiên, hy vọng "giải nhiệt" đang ló dạng khi một đợt gió Tây mang theo mưa rào và giông dự kiến tràn vào vùng Tây Bắc Ấn Độ từ đêm 13/6. Từ ngày 14 - 17/6, nhiệt độ được dự báo giảm xuống mức 37 - 42oC, giúp hạ nhiệt đáng kể cho Delhi.

Trong khi đó, nhiệt độ tại nhiều thành phố của Pakistan cũng chạm ngưỡng 50oC, cao hơn từ 4 - 7oC so với mức trung bình. Các chuyên gia mô tả đợt nắng nóng hiện nay là một trong những sự kiện khí hậu cực đoan nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.

Chính quyền địa phương đã phát đi hàng loạt cảnh báo y tế khẩn cấp, đồng thời ra lệnh đóng cửa tạm thời nhiều trường học. Bệnh viện ghi nhận sự gia tăng đáng kể các ca nhập viện vì sốc nhiệt, kiệt sức và mất nước. Các khu vực nông thôn, vốn thiếu điện và nước sạch, đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Các chuyên gia khí hậu khẳng định những đợt nắng nóng cực đoan này không còn là hiện tượng thời tiết ngẫu nhiên mà là hậu quả rõ rệt của biến đổi khí hậu toàn cầu. Nam Á - với mật độ dân số cao, hệ thống hạ tầng yếu và khả năng ứng phó hạn chế - đang trở thành "điểm nóng" toàn cầu của khủng hoảng khí hậu.

Chuyên gia khí hậu từ Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo: "Chúng ta không còn thời gian để trì hoãn. Thích ứng khí hậu giờ đây là nhu cầu sống còn, không chỉ cho Delhi hay Punjab, mà cho cả hành tinh".