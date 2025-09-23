Nâng chế độ cho các đội tuyển tham dự SEA Games 33

Cục trưởng Cục Thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết, các đội tuyển quốc gia đã được tập trung tại các trung tâm huấn luyện ở Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Bắc Ninh, đang trong chu kỳ tập của giáo án tăng cường. Việc kết hợp chuyên gia nước ngoài và huấn luyện viên trong nước được kỳ vọng giúp nâng cao thành tích, hướng tới mục tiêu vào tốp 3 toàn đoàn của thể thao Việt Nam tại đại hội sắp tới.

Quá trình xây dựng lực lượng tham dự SEA Games 33 đã hoàn thành 95%, phần còn lại là những tuyển thủ sẽ được xem xét lại, rà soát kỹ lưỡng để “chốt” danh sách chính thức cuối cùng. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 dự kiến có gần 1.000 thành viên, tranh tài ở 30 môn và phân môn, trong đó có 158 người tham gia bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Hơn 2 tháng nữa, SEA Games 33 sẽ khởi tranh, do đó Cục TDTT Việt Nam và từng bộ môn sẽ còn tiếp tục kiểm tra quá trình tập luyện, tập huấn của các đội tuyển để đảm bảo tinh thần và điểm rơi phong độ của vận động viên (VĐV) đúng khi thi đấu.

Các VĐV dùng bữa tại bếp ăn của Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao quốc gia. Ảnh: THƯ NGUYỄN

Thời điểm này, các trung tâm huấn luyện - nơi các đội tuyển tập huấn được yêu cầu đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, chế độ dinh dưỡng, thuốc men đối với các thành viên.

Lãnh đạo ngành thể thao cho biết đã triển khai đến các trung tâm huấn luyện thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù cho huấn luyện viên (HLV), VĐV là 480.000 đồng/người/ngày (theo Thông tư 86/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính áp dụng từ năm 2020 về mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù với HLV, VĐV được triệu tập vào các đội tuyển quốc gia để chuẩn bị tham dự SEA Games, Asiad, Olympic). Trước đó, HLV, VĐV tập trung ở các đội tuyển được hưởng chế độ bình thường theo quy định là 320.000 đồng/người/ngày.

Để đảm bảo sức khỏe và tinh thần của từng HLV, VĐV, ngành cũng sẽ làm việc với Bệnh viện Thể thao Việt Nam để thực hiện sớm tăng cường thêm lực lượng bác sĩ, đội ngũ vật lý trị liệu dành cho các đội tuyển đang tập huấn hoặc đưa VĐV sang Bệnh viện Thể thao Việt Nam trị liệu theo các mức độ.

Tại kỳ SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn khi đại hội được tổ chức tại Thái Lan, được xem là đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong khu vực. Cùng với đó, các quốc gia khác như Indonesia, Malaysia, Singapore hay Philippines cũng là những đối thủ mạnh, có sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, chế độ dinh dưỡng và điều kiện tập luyện.

Dù vậy, với những nỗ lực không ngừng, đồng bộ và bài bản, thể thao Việt Nam sẽ bước vào kỳ đại hội lớn nhất khu vực với tâm thế tự tin cùng khát vọng chiến thắng.