Nạn nhân vụ sạt lở ở Trà Leng: "Nguyên cả nhà bị ủi bay luôn, nhưng 5 người chúng tôi thoát được"

Theo ghi nhận của PV Ngọc Hiển/Tuổi trẻ online từ nơi tập kết đón nạn nhân vụ sạt lở đất ở xã Trà Leng, nhiều phụ nữ, trẻ em được đưa ra, họ bị đa chấn thương như gãy tay, gãy chân...

Nguồn trên cho hay, cô gái Hồ Thị Hồng (19 tuổi) là một trong những nạn nhân còn sống sót. Hồng kể, núi sạt lở lúc 14h chiều, cha em đã mất. Cô gái hiện quá hoảng sợ, không nhớ thêm được gì.

Cha của chị Hồ Thị Hà (28 tuổi) cũng mất trong vụ sạt lở đất. 2 con của chị Hà bị thương, vừa được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài cứu chữa. "Cả ngôi làng bị san phẳng, không còn gì, không tìm thấy gì hết", PV Ngọc Hiển/báo Tuổi trẻ thuật lại lời chị Hà.

Anh Đinh Văn Thượng (25 tuổi, là công nhân đang làm việc tại một công trình gần Trung tâm xã Trà Leng) kể trên báo Người lao động, đầu giờ chiều 28/10, khi anh và nhóm công nhân 5 người đang ngủ trưa thì xảy ra việc sạt lở đất kinh hoàng.



"Nguyên cả nhà bị ủi bay luôn, nhưng 5 người chúng tôi thoát được còn ông chủ nhà thì tử vong, đã tìm được thi thể", báo Người lao động dẫn lời nhân chứng Thượng.



Cũng theo lời anh Thượng, bên trong trung tâm xã có 1 ngôi làng thuộc thôn 1 bị vùi lấp nặng, nhiều người mất tích hiện chưa được tìm thấy. Sau khi thoát được ra ngoài, anh Thượng và nhóm công nhân đi đường bộ để ra ngoài.

Các nạn nhân còn sống sót được đưa về Bệnh viện huyện Bắc Trà My. Ảnh: Người lao động

Báo Pháp luật TP.HCM thông tin, lúc 15h30 hôm nay, có bốn nạn nhân bị chấn thương tay, chân được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My, trong đó có 2 em nhỏ.

Trước đó, đường vào Trà Leng đã nối thông với Bắc Trà My, chiếc xe cứu thương đầu tiên từ huyện Nam Trà My di chuyển về huyện Bắc Trà My và đã quay trở lại Trà Leng tiếp tục thực hiện công tác cứu người.



