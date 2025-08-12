Nam vũ công ngừng tim đột ngột khi đang biểu diễn trên sân khấu

Đó là trường hợp nam bệnh nhân 39 tuổi, một thầy dạy nhảy, khi đang biểu diễn trên sân khấu bất ngờ ngã quỵ. Ngay sau đó, những người xung quanh đã sơ cứu và đưa anh vào viện, nhưng khi nhập viện, bệnh nhân đã ngừng tim.

Khoa cấp cứu nơi tiếp nhận bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, bệnh nhân được ê kíp y bác sĩ tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn đúng theo phác đồ của Bộ Y tế, tuy nhiên sau nửa giờ nỗ lực, bệnh nhân vẫn không qua khỏi.

Phía bệnh viện cũng cho biết cách đây hơn một tuần, bệnh nhân này đã đến bệnh viện khám và được chẩn đoán có bệnh tim mạch, cần theo dõi.

Theo các chuyên gia y tế, ngừng tuần hoàn hô hấp là trạng thái gián đoạn đột ngột hoạt động bơm máu của tim, khiến máu không thể lưu thông tới các bộ phận khác của cơ thể.

Nếu không cấp cứu kịp thời, ngừng tuần hoàn hô hấp sẽ gây ra biến chứng tử vong nhanh chóng với tỉ lệ tử vong lên tới 90% hoặc để lại di chứng nặng nề như tổn thương não vĩnh viễn.

Gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận nhiều bệnh nhân tim mạch đến trong tình trạng nặng, dù trước đó đã có dấu hiệu bệnh và được chẩn đoán, điều trị ngoại trú nhưng không tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, dẫn đến diễn biến phức tạp, phải cấp cứu muộn.

Các bác sĩ chuyên khoa tim mạch cho biết bệnh lý như nhồi máu cơ tim, van tim, viêm màng ngoài tim thường có biểu hiện khởi phát mơ hồ, dễ nhầm với bệnh thông thường. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển nhanh và gây tử vong.

Dấu hiệu đau ngực cần lưu ý gồm cảm giác bóp nghẹt, đè nặng vùng ngực giữa, lan lên cổ, vai, cánh tay hoặc lưng; kèm khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, choáng váng; cơn đau kéo dài hoặc tái phát nhiều lần.

Những người có bệnh nền như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường, béo phì, hoặc bệnh tim có nguy cơ biến chứng cao. Khi xuất hiện triệu chứng bất thường như đau ngực, khó thở, hồi hộp, cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

Trong thời gian chờ khám hoặc điều trị ngoại trú, người bệnh cần tuân thủ đúng chỉ dẫn bác sĩ, tái khám đúng hẹn, báo ngay tác dụng phụ, không tự ý bỏ thuốc hay tin theo thông tin không chính thống. Tránh các hoạt động thể chất mạnh như chạy, leo cầu thang nhanh, bê vác nặng để giảm gánh nặng cho tim và phòng biến chứng cấp tính.