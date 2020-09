Nam thanh niên tố bị cán bộ địa chính xã dùng xẻng đánh vào mặt sau va chạm giao thông

Ngày 10/9, ông Lê Xuân Thanh - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Mỹ (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, phía xã đã nhận được đơn tố giác từ gia đình anh Hoàng Văn Tùng (SN 1982) về việc anh Tùng bị một cán bộ địa chính ở xã Quỳnh Bá đánh gây thương tích sau va chạm giao thông.

Hiện xã Quỳnh Mỹ đang yêu cầu Ban Công an xã xác minh vụ việc này.



Trong đơn thư gửi cơ quan chức năng, anh Hoàng Văn Tùng kể lại, khoảng 20h ngày 9/9, anh điều khiển xe máy trên đường về nhà. Khi đến góc cua cách nhà 20m thì xảy ra va chạm giao thông với 1 thanh niên đi xe máy.

Vị trí xảy ra va chạm giữa anh Tùng và anh T.

Sau va chạm, hai bên xảy ra cãi vã. Bất ngờ nam thanh niên kia đi vào nhà bên đường lấy xẻng đánh thẳng vào mặt anh Tùng. Bị đánh bất ngờ, anh Tùng gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đến can ngăn, đưa anh Tùng đến trạm y tế xã Quỳnh Mỹ cấp cứu. Do vết thương nặng nên anh Tùng được chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu trong đêm.

Sau khi xảy ra sự việc, người nhà anh Tùng đã có mặt tại hiện trường và xác định người xảy ra va chạm và đánh anh Tùng là Lê Minh T. (Cán bộ địa chính xã Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Sau va chạm, anh Tùng tố cáo bị anh T. dùng xẻng đánh vào mặt gây thương tích.

Gia đình anh Tùng sau đó đã làm đơn trình bày sự việc, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc.

Ngồi trên giường bệnh, anh Tùng vẫn chưa hết đau đớn kể lại: "Tôi đang đi thì anh ấy va vào xe tôi rồi ngã. Anh ấy không dừng lại và chạy đi. Khi tôi đi theo thì người này vào nhà 1 bên đường lấy xẻng ra đánh.

Bất ngờ nên tôi chỉ kịp đưa tay ra đỡ. Phần cán xẻng đập vào tay, còn lưỡi xẻng đập vào mặt, vị trí giữa 2 mắt. Máu chảy nhiều và đau quá nên tôi gục xuống đường luôn".

Hiện anh Tùng đang điều trị tại bệnh viện với thương tích nặng trên mặt.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Anh Tùng - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Bá (huyện Quỳnh Lưu) cho biết đã nắm được thông tin ban đầu về vụ việc giữa anh Lê Minh T. - Cán bộ địa chính xã, với một người dân ở xã Quỳnh Mỹ sau va chạm giao thông.

"Tôi có trao đổi qua điện thoại với anh T. thì anh này cho biết, sau khi xảy ra va chạm giao thông thì anh T. có xô đẩy người ta ngã.

Hiện tại tôi đã yêu cầu anh T. chăm sóc chu đáo cho nạn nhân. Còn sự việc cụ thể như thế nào thì cần chờ cơ quan công an điều tra làm rõ", ông Nguyễn Anh Tùng nói.