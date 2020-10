Nam thanh niên thuê nhà rồi thiết kế phòng “bay lắc” để thác loạn cùng nhóm bạn

Ngày 10/10, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với 3 bị can gồm: Trần Duy Nhất (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), Hoàng Mạnh Đạt (30 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) và Nguyễn Quý Lộc (27 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.



Bên cạnh đó, công an tiến hành xử phạt hành chính với 9 đối tượng về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý.

Công an lấy lời khai Đạt. Ảnh: CA.

Theo điều tra, rạng sáng 8/8, trinh sát Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai ập vào kiểm tra hành chính với căn nhà ở xã Phú Thanh do Nhất thuê. Tại đây, công an phát hiện có 15 "dân chơi" gồm 8 nam và 7 nữ đang thác loạn ma tuý trong điệu nhạc cực lớn.

Phát hiện công an, nhóm "dân chơi" tìm cách bỏ chạy nhưng bị khống chế. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều thiết bị âm thanh, dụng cụ sử dụng ma tuý.

Công an đã lập biên bản đưa nhóm đối tượng về trụ sở. Qua kiểm tra, 12 đối tượng dương tính với chất ma tuý. Tại cơ quan công an, Nhất khai bản thân nghiện ma tuý nên đã thuê căn nhà trên. Sau đó, Nhất thiết kế hệ thống âm thanh, ánh sáng, cách âm như 1 "động lắc" để làm phòng bay lắc.

Tối 7/9, bạn của Nhất và Lộc gồm 15 người ăn nhậu ở nhà Nhất. Sau đó, nhóm rủ nhau mua ma tuý về sử dụng. Đạt và Lộc góp 3 triệu đồng rồi Đạt đi mua ma tuý của 1 đối tượng (chưa rõ lai lịch) mang về căn nhà.

Khi nhóm này đang thác loạn tiệc ma tuý thì công an kiểm tra phát hiện. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.