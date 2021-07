Nam thanh niên nhặt được gần 200 triệu đồng, người mất đến nhận lại nhưng vừa thấy mặt đối phương liền bỏ chạy, không cần lấy lại tiền

Với những người không may đánh rơi mất tiền thì dù số tiền bị mất ít hay nhiều, mọi người đều hi vọng có thể may mắn tìm lại được. Thế nhưng có vẻ như điều này không đúng với câu chuyện dưới đây.



Truyền thông Trung Quốc cách đây không lâu đưa tin, một người phụ nữ tên Tiểu Lưu đã không may làm mất chiếc ba lô chứa 50.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 180 triệu đồng). Sau khi gọi điện báo án, cảnh sát đã nỗ lực điều tra và cuối cùng cũng tìm được chiếc ba lô cho Tiểu Lưu.

Tuy nhiên điều bất ngờ là đến lúc này, Tiểu Lưu đột nhiên nói không cần tìm chiếc ba lô nữa. Điều này khiến mọi người thắc mắc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Sau khi điều tra làm rõ, cảnh sát đã tìm hiểu được nguyên nhân phía sau hành động này. Theo đó, số tiền 50.000 Nhân dân tệ trong ba lô bị mất không phải của Tiểu Lưu.

Được biết, Tiểu Lưu làm kế toán tài vụ cho một công ty xây dựng nhỏ, số tiền này lẽ ra phải gửi vào trong ngân hàng ngày hôm đó nhưng khi Tiểu Lưu ra ngoài mua hoa quả thì không hiểu sao lại đánh mất.

Sau khi làm mất tiền, Tiểu Lưu vô cùng lo lắng, đăng thông tin tìm kiếm khắp nơi. Bởi vì nếu như không tìm thấy thì cô ấy sẽ phải tự trả số tiền này cho công ty.

Sáng sớm ngày hôm sau (một ngày sau khi xảy ra vụ việc), một đồng nghiệp trong công ty thông báo với cô rằng đã tìm được chiếc ba lô, nhưng người nhặt được nhất định không chịu trả lại tiền, đành phải nhờ Tiểu Lưu ra ngoài gặp mặt.

Ảnh minh họa.

Ở đâu lại có chuyện nhặt được tiền mà không chịu trả lại như vậy. Nghe đến đây Tiểu Lưu tức giận xông ra, định đi nói chuyện lý lẽ với người nhặt được tiền. Không ngờ sau khi nhìn thấy người đàn ông này, Tiểu Lưu đã lập tức quay đầu bỏ chạy.

Điều này khiến các đồng nghiệp của cô không thể hiểu nổi, tại sao người này lại muốn gặp Tiểu Lưu, và tại sao Tiểu Lưu lại bỏ chạy khi nhìn thấy anh ta?

Sau khi tìm hiểu thì được biết người nhặt được tiền chính là bạn trai cũ của Tiểu Lưu và trước đây, cô đã chia tay người này chỉ vì anh ta không giàu có.

Sau đó, người này có tìm và cầu xin Tiểu Lưu đừng bỏ mình. Anh ta nói dù thế nào cũng sẽ kiên quyết không từ bỏ cô. Trong lúc tuyệt vọng không biết làm gì để giải quyết mối quan hệ này, Tiểu Lưu đã nhờ anh họ mình đánh người bạn trai này tới mức phải vào bệnh viện điều trị.

Sau khi người này nhập viện, Tiểu Lưu không những không bồi thường một xu mà còn âm thầm tới một thành phố khác để làm việc. Không ngờ bây giờ lại "chạm trán" nhau trong tình huống này, Tiểu Lưu cảm thấy day dứt và không biết nên đối mặt như thế nào nên quay đầu bỏ chạy, xác định bỏ luôn cả số tiền kia.

Vụ việc sau đó đã được cảnh sát xử lý ổn thỏa, trả lại tiền cho người mất.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội, cư dân mạng đã bình luận rất sôi nổi. Phần đông các ý kiến cho rằng người bạn trai kia chẳng khác nào "âm hồn" đeo bám cô gái và đặt câu hỏi nghi ngờ, không biết có phải là anh ta đã lén lấy trộm ba lô đựng tiền của Tiểu Lưu hay không.

Còn các bạn, các bạn nghĩ sao về tình huống này?